Биржевые цены на бензин: скачок - стабилизация

15 января. FINMARKET.RU -спокойно оценивает текущий скачок биржевых цен на бензины, сказал журналистам глава биржи Алексей Рыбников. Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков выразил надежду, что ситуация со стоимостью нефтепродуктов на бирже стабилизируется в течение недели.

Строков отметил, что если посмотреть предыдущую историю торгов нефтепродуктами, то "ситуация для этого периода времени нормальная". "Декабрь и январь мы всегда рассматривали как некий единый период. Здесь важным является вопрос планирования: всегда находились компании, которые не успевали купить товар в декабре и выходили со спросом в первые два дня января, чтобы закрыть январские потребности", - пояснил он.

"Этот год, конечно, чуть менее типичный, пандемия накладывает свой отпечаток, и рынок вслед за этим меняется. В декабре был продан рекорд - 811 тыс. тонн, больше продали только в июле - 816 тыс. тонн. Но июль - это месяц высокого потребления, а декабрь ранее был сезоном низкого спроса. В этом декабре мы жили ожиданиями, что на длительные новогодние каникулы из-за ограничений по пандемии россияне останутся в стране, и участники рынка ожидали высокой активности граждан. Поэтому декабрь 2019 года стал месяцем высокой активности. Надежды не совсем оправдались. По предварительным оценкам, в декабре 2020 года мы вышли на уровень января 2020 года, но в условиях пандемии - это достаточно хороший результат", - считает Строков.

Комментируя тему снижения объемов продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ в первые дни января, он отметил, что продавцы в декабре ориентировались на потребности покупателей и продавали больше, а в январе вышли с объемами, "несколько меньшими, чем были в декабре". "И те покупатели, которые не очень удачно планировали в конце года, активно покупали ресурс в первые дни. Это создало достаточно высокий спрос, в первую очередь на бензины", - сказал топ-менеджер.

При этом Строков подчеркнул, что "нельзя сказать, что для роста биржевых цен на топливо не было объектных показателей": "Вырос акциз, увеличилась цена отсечения по демпферу, пусть незначительно, но уменьшилась экспортная пошлина. Выросший нетбэк сделал выгодной экспортную альтернативу. Хороший толчок этому дал рост цен на нефть и нефтепродукты, который произошел за нерабочие дни. Это подстегнуло лишний спрос".

"Почему мы спокойно оцениваем текущую ситуацию? С одной стороны, цены, конечно, достаточно близко подошли к комфортному уровню маржинальной для АЗС, который мы оцениваем в 15%. По 92-му бензину это уже 12%, по 95-му - 18%. То есть мы уже вплотную подошли к границе рентабельности АЗС. Делать запасы на весну при таком уровне цены смысла большого нет. С другой стороны, наверное, те покупатели, что хотели закрыть январские потребности, уже все купили. И на февраль будет низкий спрос. Ситуация стабилизируется уже сейчас, цены на бензины выравниваются. В ближайшую неделю, надеемся, спрос отрегулирует цены под реалии. Также надеемся, что компании будут продавать дополнительные объемы. Так что в целом ничего сверхъестественного на рынке не происходит", - резюмировал Строков.

В Минэнерго в четверг вечером отметили, что в настоящий момент на рынке продолжается восстановление спроса на автомобильный бензин, что в рамках обычной рыночной ситуации влияет на динамику цен на бензин в оптовом сегменте. "Это можно охарактеризовать как сезонный рост спроса, ежегодно наблюдаемый из-за перехода в новый год и связанный с началом закупок топлива после новогодних праздников", - подчеркивает ведомство.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию. Вместе с тем регуляторами рынка ведется систематическое отслеживание актуальной ситуации, в том числе работа демпферного механизма, который обеспечивает эффективное сглаживание от влияния мировых цен на нефть на перерабатывающую промышленность России и позволяет поддерживать цены на моторные топлива в России относительно стабильными вне зависимости от уровня мировых цен на энергоносители. Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции", - говорится в сообщении.

В рамках работы оперативного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка продолжается еженедельный мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт с целью полного удовлетворения спроса на моторное топливо на отечественных АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке.

Во второй половине декабря цены на бензины на СПбМТСБ продемонстрировали рост. По итогам декабря биржевая стоимость Аи-92 выросла более чем на 8%, Аи-95 - более чем на 7%. В первые дни января 2021 года биржевые цены на бензины ускорили рост.