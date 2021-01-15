Корпоративных банкротств стало заметно меньше, личных - больше

15 января. FINMARKET.RU - Число корпоративных банкротств в России снижается второй год подряд, причем в 2020-м на рекордные 19,9%, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). Суды в 2020 году признали несостоятельной 9931 компанию.

Произошедшее в 2020 году резкое снижение банкротств компаний эксперты объясняют правительственным мораторием, который запрещал внешним кредиторам инициировать дела о несостоятельности значительного числа должников в период с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 года кредиторам. Он распространялся наиз наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. В начале апреля под его действие подпадали 1,29 млн компаний и ИП, а на 31 декабря 2020 года - 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных вкомпаний и около 40% ИП).

Одной из целей введения моратория была попытка не допустить импульсивных решений о подаче заявлений о банкротстве контрагента, и она была достигнута, считают в Минэкономразвития. "Неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могли привести к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Это скорее мог быть психологический момент. Мораторий же позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса", - говорил замминистра экономического развития Илья Торосов журналистам.

"Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Эксперты ожидают роста числа банкротств после завершения моратория. "Поскольку число подмораторных субъектов очень значительно, искусственное сдерживание обращений кредиторов с заявлениями о банкротстве неминуемо завершится их девятым валом", - говорила в середине декабря "Интерфаксу" партнер юрфирмы "Пепеляев групп" Юлия Литовцева.

Такую тенденцию "Федресурс" пока не фиксирует. Он снял 8 января 2021 года запрет на подачу уведомлений о намерении обанкротить компанию, ранее подпадавшую под защиту моратория. "Пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года", - отмечает Юхнин. Всего, по его словам, за период с восьмого по 11 января 2021 года кредиторы опубликовали в "Федресурсе" 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний, из которых 41 касается ранее подмораторных субъектов.

Чаще всего дела о банкротстве компаний в 2020 году инициировали, как и прежде, их кредиторы. Так произошло в 77,1% случаев (78,1% в 2019 году). Налоговые органы подавали такие заявления в 13% дел (в 2019-м - в 12,6%), должники - в 9,3% (годом ранее 8,7%), работники - в 0,5% (0,6%).

По результатам процедур несостоятельности кредиторы получали лишь малую часть из того, что им полагалось. В ходе конкурсных производств, завершившихся в 2020 году, кредиторы из 2,17 трлн рублей включенных в реестры требований, вернули себе лишь 96,1 млрд рублей (4,4%). В 2018-2019 годах этот показатель составлял 5,2%.

Но при этом в 2020 году сохранилась тенденция по сокращению числа дел, в которых кредиторы вообще ничего не получают: их доля зафиксирована на уровне 60,6%. В 2015 году этот показатель составлял 68,6%, к 2018-му снизился до 65%, в 2019-м - до 62%.

В 2020 году имущество отсутствовало, по данным об инвентаризации, у 37% должников. В 2018-2019 годах этот показатель находился на том же уровне.

Суды в 2020 году признали банкротами 119 049 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 72,6% больше, чем в 2019 году, и в шесть раз больше, чем в 2016-м - первом полном году действия закона о личной несостоятельности, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

Рост числа прошедших через процедуру личногозамминистра экономического развития Илья Торосов связывает с ростом информированности граждан о ней. "Освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение. Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность "перезапуститься". Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан", - говорил он журналистам.

В целом по России в 2020 году на 100 тыс. населения зафиксирован 81 новый банкрот, годом ранее их было 47, а в 2018-м - 30. "Лидерами" по числу новых банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в ушедшем году стали Пензенская (161), Самарская (159), Ульяновская (152) области и Калмыкия (149), Вологодская и Саратовская области (по 140). В абсолютном выражении больше всего личных банкротств в столичном регионе: в Москве (7461; рост на 46,6% к 2019 году) и в Московской области (6653; +54,18%). Далее идут Краснодарский край 5574 (+103%), Санкт-Петербург 5432 (+93%), Самарская область 5068 (+68,76%) и Свердловская область 5066 (+75,84%).

Кредиторам, как и раньше, практически ничего не удается получить с граждан-банкротов, показывает. Из включенных в реестры требований 319,5 млрд рублей кредиторы в 2020 году вернули себе только 3,8% - 12,3 млрд руб., следует из отчетов арбитражных управляющих о завершении процедур в "Федресурсе". Годом ранее доля возврата достигала 4,5% - 12,3 млрд рублей из 273,7 млрд руб. При этом большинство должников (67%) вообще оставили кредиторов ни с чем, причем впервые за время наблюдений динамика этого показателя ухудшилась (начиная с 2016 года он снижался - с 77,8% до 65,3% в 2019 году). Основная причина в том, что у 83,5% должников по данным инвентаризации в начале процедуры несостоятельности вообще не было имущества, которое можно было бы реализовать. Годом ранее таких банкротов было 78,2%.

Всего с момента появления личного банкротства в России в октябре 2015 года несостоятельными были объявлены 282 284 человека.

В подавляющем числе случаевсами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, Федеральной налоговой службы - с 1,7% до 1,0%, свидетельствуют данные "Федресурса".

Такое соотношение руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин объясняет тем, что личное банкротство, в отличие от корпоративного, в России имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов. "Именно поэтому в кризисный период государство предприняло меры для стимулирования потребительского банкротства, создав дополнительную внесудебную процедуру", - объясняет он.

Этот дополнительный внесудебный порядок работает с 1 сентября 2020 года. Россияне получили возможность банкротиться без суда, если, во-первых, их долг составляет 50-500 тыс. рублей, и, во-вторых, ранее приставы прекращали в отношении них исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Процедура ведется через многофункциональные центры (МФЦ) и бесплатна для должников. Завершается она через полгода признанием долгов безнадежными ко взысканию, если до этого момента кредиторы не переведут ее в судебную плоскость. Потому первые граждане, признанные в упрощенном порядке банкротами, появятся только в начале марта 2021 года.

С 1 сентября по 31 декабря 2020 года изъявили желание воспользоваться механизмом внесудебного личного банкротства 6413 граждан, свидетельствуют данные "Федресурса". В целом внесудебное банкротство возбуждалось в 28,8% случаев: всего было возбуждено 1849 процедур, 4564 заявлений было возвращено, следует из опубликованных сообщений МФЦ.

Большая доля отказов связана с тем, что обратившийся за внесудебным личным банкротством не соответствует требованиям, установленным в законе, говорил ранее "Интерфаксу" Торосов.

Но она постепенно, причем каждый месяц, снижается. В сентябре процедуры возбуждались только по 20,5% заявлениям, а в декабре уже в 41,4% случаев.

По итогам первых четырех месяцев действия закона о внесудебном банкротстве граждан Торосов говорил, что механизм "проходит этап донастройки". "На текущем этапе мы видим задачей совместно с регионами проведение точечной работой с целевой аудиторией этого механизма. Сейчас мы прорабатываем с регионами дополнительные инструменты информирования населения об этой возможности, осуществляем мониторинг внесудебного банкротства, общаемся с экспертами в этой сфере и постоянно анализируем ситуацию, для выработки решений по повышению заинтересованности и востребованности гражданами нового механизма освобождения от долгов", - сообщил Торосов журналистам.