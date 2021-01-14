В России ужесточат контроль за арендой квартир

14 января. FINMARKET.RU - В России планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, пишут "Известия"

Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в "Дом.РФ".

Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта "Жилье", сказал "Известиям" замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйстваНикита Стасишин. В том числе планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, указал он. А также обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем создания благоприятного налогового режима.

По словам Стасишина, цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики. Он также отметил, что цифровая платформа обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное, контроль за его доходностью.

Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что приведет к росту налоговых поступлений, подчеркнул замглавы Минстроя.

Сегодня примерно 80-90% рынка арендного жилья в стране находится в тени, что означает не только упущенные налоговые сборы, но и наличие потенциальных источников криминогенных ситуаций, указал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Экспертное сообщество уже неоднократно обсуждало необходимость такого законопроекта, а также что именно в него включить, сказала "Известиям" председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Она отметила, что в законопроект могут включить типовой договор найма создание реестра наймодателей и агрегатора - компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями. Также, вероятно, в законопроекте появится механизм выявления собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги.

Между тем, эксперты не исключают, что новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья. Они предупреждают, что вывод из серой зоны съемных "квадратов" может привести к росту их стоимости на 13%.