Банки просят продлить льготы по резервированию

14 января. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ РФ письмо с предложением продлить меры, связанные с послаблениями по формированию резервов по ссудам физических лиц, до конца 2021 года, пишет "Коммерсант"

На фоне распространения COVID-19 в 2020 году ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам (и в рамках закона, и в рамках дополнительных программ банков). Это послабление действует до июля 2021 года, к указанной дате резервы по таким активам должны быть созданы в полном объеме.

По данным ЦБ на конец 2020 годареструктурировали кредиты физлиц на 860 млрд руб. В отличие от объема реструктуризаций юрлиц, который достигает 14,4% от общего кредитного портфеля, в рознице это всего лишь около 4%.

Для клиента реструктуризация означает улучшение ситуации, а для банка — ухудшение текущего финансового результата. «Поскольку реструктуризация предполагает снижение текущего объема платежей и постепенную их компенсацию в дальнейшем, очевидно, что если бы банки сейчас еще и формировали резервы, то потеряли бы дважды»,— отмечает глава НСФР Андрей Емелин.

По оценке АКРА, по состоянию на октябрь 2020 года 86% банков воспользовались послаблениями, введенными в связи с пандемией. Это в основном банки из топ-50, среди них есть и системно значимые.