Внедрение раздельного сбора мусора споткнулось о дефицит баков

14 января. FINMARKET.RU - Раздельно собираетлишь каждый четвертый россиянин. Остальные сохраняют верность мусоропроводу, выбрасывая все отходы своей жизни в одно и то же ведро, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ППК "Российский экологический оператор". Зачастую проблема не в лени или нежелании разделять остатки пищи, бумагу, пластик и другие фракции - стране банально не хватает контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Переход на раздельный сбор мусора необходим, в том числе для выполнения национальных целей развития России до 2030 года. Заложенные там критерии требуют довести к этому сроку сортировку отходов до 100%, а объем отходов, направляемых на полигоны, сократить вдвое. Для этого необходимо повсеместное раздельное накопление отходов, но для его внедрения России нужны почти 420 тысяч контейнеров общей стоимостью более 5,2 млрд рублей, рассказали в ППК РЭО. На конец 2020 года в стране было только 92,2 тысячи специализированных бака, установленных на 79,8 тысячи контейнерных площадках.

Получается, что для дальнейшего развития "мусорной реформы" стране необходимо еще минимум 327,8 тысяч контейнеров.

Сейчас в стране около 60 производителей контейнеров, рассказали "РГ" в Минпромторге. Они готовы к увеличению промышленного производства контейнеров для сбора отходов. В министерстве обратили внимание, что сейчас законодательно определен приоритет создания и развития специализированного высокотехнологичного оборудования по обработке и утилизации отходов. Мусорные баки такого статуса лишены, ведь их могут производить любые предприятия по механической металлообработке.

Уровень вовлечения населения в раздельный сбор мусора, объявленный ППК РЭО, - 26% - вызвал сомнения у экологов. По данным руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, который ссылается на опрос середины 2020 года, раздельный сбор мусора уже тогда практиковали 27% россиян, а доступ к бакам с разделением на фракции был у 60% респондентов, среди которых почти половина констатировали недостаточную развитость подобной инфраструктуры.

Вторая важная сторона реформы отрасли обращения с отходами - их переработка. Из собранного раздельно должны быть произведены вторичные материальные ресурсы. И тут тоже есть свои сложности.

"Для полноценного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов необходимо создание инфраструктуры по обработке и утилизации отходов, - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. - Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся отходов. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году".