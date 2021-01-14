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14 января 2021 года 09:15
Росстат существенно расширил корзину расчета инфляции
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Станислав Красильников/ТАСС
14 января. FINMARKET.RU - Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от COVID-19, услуги МРТ, каршеринга, средства гигиены, экскурсионные туры по России (на 1-2 ночи), проживание в люксовых отелях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе статистического ведомства. "В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг (что на 36 позиций больше, чем в 2020 году, когда в корзину входило 520 товаров и услуг). Это первое крупное обновление списка за последние годы", - отметили в Росстате. Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен чуть больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году - уже на 53, в том числе пять из них используются при лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщили в Росстате. "В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые", - отметили в Росстате. Список товаров для гигиены, в частности, дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, бумажными столовыми салфетками и носовыми платками. Перечень продовольственных позиций, входящих в расчет инфляции, расширен за счет свежей зелени, свежих грибов, замороженных ягод, питьевых сливок. Кроме того, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили подписки на онлайн- и видео-сервисы. Пополнился список зарубежных стран (за счет Турции и ОАЭ), поездка на отдых в которые входит в расчет инфляции. Росстат включил в расчет инфляции подробные данные по ценам на гостиницы, включая пятизвездочные. Одновременно из списка для расчета инфляции исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, ковры.
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Игорь 14.01.2021
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