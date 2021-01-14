Регулирование цен продуктов вызвало проблемы с поставками

14 января. FINMARKET.RU - У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются.

Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, рассказывает Шадрин.

Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Но участники рынка допускают, что при усугублении проблем условия соглашений придется корректировать.