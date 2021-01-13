Россияне в праздники увеличили траты на электронику и медицинские услуги

13 января. FINMARKET.RU - Во время новогодних каникул россияне больше всего увеличили свои траты на электронику и медицинские услуги (в основном на тестирование на COVID-19), свидетельствует информация оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия"

Объем продаж электроники в денежном выражении вырос на 27%, хотя число покупок стало больше лишь на 2%. Средний чек подскочил на 51%, до 8,6 тыс. рублей. На здоровье стали тратить на 22% больше, чем годом ранее, число приобретений выросло на 10%. При этом средний чек увеличился на 11%, до 3 тыс. рублей.

Стал больше и объем продаж в продуктовых супермаркетах - на 3%, хотя число покупок снизилось на 13%. Средняя сумма приобретения выросла на 29%, до 945 рублей. Реализация одежды и обуви в денежном выражении увеличилась на 4%, но число покупок сократилось на 9%. Средний чек вырос на 8% до почти 4 тыс. рублей.

Доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, это и стало драйвером роста продаж в денежном выражении. Траты на медицинские услуги выросли за счет повсеместной сдачи тестов на коронавирус, сказали "изданию эксперты службы аналитики "Платформы ОФД". Между тем, продажи и число покупок в кафе и ресторанах резко снизилось.

Конец декабря и первая половина января - традиционно высокий сезон у ритейлеров, напомнил "Известиям" директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. В этот период компании реализуют 15-20% от годового оборота, сказал он. Нынешний январь не стал исключением: россияне, оставшиеся без зимнего отпуска вне дома, пытались обновить или приобрести новую крупную и среднюю бытовую технику, а также проявили интерес к гаджетам.