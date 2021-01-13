Мировые автопроизводители сокращают производство из-за нехватки чипов

13 января. FINMARKET.RU - Одна за другой мировые автокомпании объявляют о приостановке производств и сокращении выпуска новых автомобилей из-за нехватки микросхем. Виновата опять пандемия коронавируса: из-за роста спроса на компьютеры, ноутбуки и смартфоны производители микроэлектронных компонентов фактически работают на полной загрузке и при этом едва справляются с возросшими запросами своих основных клиентов, которые выпускают соответствующую технику, пишут "Ведомости"

Крупнейший автопроизводитель в мире – немецкая компания Volkswagen – объявил в конце 2020 г. о планируемом сокращении производства на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае в 1-м квартале 2021 г. на 100 000 автомобилей по сравнению с прежним планом. Ford Motor сообщила 8 января, что компания вынуждена остановить конвейер на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, где собираются модели Ford Escape и Lincoln Corsair.

Японская Honda сократитв январе на 4000 автомобилей. Задержки поставок чипов стали причиной остановки конвейера на заводе итало-американского концерна Fiat Chrysler в Брамптоне (канадская провинция Онтарио).

Японский автогигант Toyota сократил выпуск модели Tundra на заводе в Сан-Антонио, штат Техас, а Nissan сократил выпуск гибридной модели Note на заводе, расположенном недалеко от японского города Иокогамы. По сообщению газеты Nikkei, Nissan выпустит в январе всего 5000 автомобилей Note вместо запланированных 15 000.

Продукция производителей микроэлектроники используется во многих системах современных автомобилей – от бесконтактного открытия багажника до системы стабилизации и систем, обеспечивающих движение на автопилоте. Специалисты отмечают, что в обычном автомобиле применяется около 40 микрочипов, в то время как в дорогих моделях их количество может достигать 150.