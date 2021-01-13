Дачным землям могут сменить статус

13 января. FINMARKET.RU - В Совете Федерации считают, что дачным землям нужно определить. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводческие товарищества в понятие "сельские территории".

Идея не нова, периодически она всплывает на самых разных уровнях. Но пока до каких-либо конкретных шагов дело не дошло. Сейчас, как пояснил "Российской газете" . первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в законе о садоводах не обозначен статус СНТ - ни как населенного пункта, ни как части сельской территории. А как подчеркивает в своем письме Кутепов, даже те садоводства, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения, выпадают из программ развития сельских территорий, так как садоводства не являются населенными пунктами и находятся, как правило, на межселенных территориях.

Многие люди, особенно после начала пандемии, всерьез задумались, что нужно построить капитальную дачу и перебраться жить туда. Особенно если работаешь на удаленке, а дачное товарищество находится не за тридевять земель. К тому же и закон давно позволяет возводить на территории садоводств жилые дома (в том числе и полностью благоустроенные) и регистрироваться в них.

По мнению Кутепова, включение садоводств в понятие "сельские территории" позволит расширить сферу действия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". А это и газификация, и дороги за счет государства, и детские и спортивные площадки, и социальная инфраструктура.

Сенатор считает, что для того, чтобы включить садоводства в сельские территории, достаточно внести изменения в Распоряжение правительства "Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года" и некоторые другие нормативные правовые акты