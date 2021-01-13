В РФ выросла доля контрафактной мебели

13 января. FINMARKET.RU - В России может быть создана рабочая группа для координации проверок нелегальных мебельных кластеров. С такой инициативой к Минпромторгу обратилась Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), сообщили "Коммерсанту" в самой организации. Причиной послужил рост доли нелегальной российской мебели, которая по итогам 2020 года достигла почти 20% от всего рынка, или около 40 млрд руб., пояснили в АМДПР. По данным ассоциации, наиболее высокая доля нелегального товара в сегментах корпусной (спальни, кухни, прихожие) и мягкой мебели (диваны, кресла), где показатель достигает 40%. В Минпромторге заявили “Коммерсанту”, что данные АМДПР носят оценочный характер, но там готовы прорабатывать вопрос борьбы с теневым мебельным рынком в РФ.

В АМДПР указывают, что объем теневого рынка был рассчитан исходя из объема потребления в России древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (МДФ) плит. Производители мебели жаловались на нехватку этого сырья, считая, что значительная его часть идет на экспорт (см. “Ъ” от 2 декабря 2020 года). Но, по данным АМДПР, выяснилось, что плиты скупают дилеры, через которых материалы получают теневые игроки, работающие без юридического лица или как ИП, не платя в полной мере налоги.

В АМДПР указывают, что для решения проблемы с контрафактной мебелью в будущем возможно задействовать систему маркировки, но сейчас речь должна пойти о массовых проверках уполномоченных органов для выявления нелегальных производств.