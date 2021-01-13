Минюст хочет получить доступ к банковским счетам юрлиц и граждан

13 января. FINMARKET.RU -разработал законопроект "О внесении изменений в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности". Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной. Эту информацию подтвердили "Известиям" в самом ведомстве.

"Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе министерства, не став уточнять, о каких именно организациях идет речь.

Как рассказали газете в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму. Кабмин поддержал идею наделить Минюст возможностью в течение трех дней останавливать работу таких организаций

Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов полагает, что новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО. По его словам, нужно исключить некоммерческие организации, которые используются как "отмывочные" для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом. Как отметил депутат, законопроект коснется всех НКО: это и фонды, и землячества, и зачастую даже госкорпорации. При этом он уточнил, что новые нормы затронут как юридических, так и физических лиц, которые занимаются этой деятельностью.

Во фракциях отнеслись к инициативе Минюста по-разному.

"Сначала мы должны увидеть сам законопроект. Тема резонансная и очень чувствительная, поэтому мы должны все внимательно изучить, а потом давать оценки", - заявил изданию первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно. "Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны.- это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста", - пояснил "Известиям" либерал-демократ.

Эксперты полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.