Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%

Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%

12 января. FINMARKET.RU - Росстат подтвердил оценку по инфляции в России в 2020 году на уровне 4,9%. Предварительные данные были опубликованы 31 декабря.

Оценка роста потребительских цен за декабрь также сохранена на уровне 0,8%.ускорилась после 0,7% в ноябре и 0,4% октябре.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали на 1,5%, непродовольственные товары - на 0,4%, услуги - также на 0,4%. Цены на продовольственные товары за прошлый год выросли на 6,7%, на непродовольственные - на 4,8%. Услуги стали дороже на 2,7%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 47 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,7%) - в Республике Ингушетия и Амурской области в связи с удорожанием продуктов питания в Республике Ингушетия на 3,0% и услуг в Амурской области -

на 3,6%. Минимальный рост потребительских цен отмечен в Новосибирской области - на 0,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, Санкт-Петербурге - на 1,0% (с начала года - прирост цен составил 3,8% и 4,7% соответственно).

Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года (когда она равнялась 5,4%), в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%, в 2019 году - 3%. В 2015 году инфляция составляла 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%. Тем не менее инфляция 2020 года стала четвертой за новую историю с точки зрения минимального роста цен.

Как сообщалось ранее, рост цен по итогам 2020 года более чем на 1 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который равнялся 3,8%, и еле уложился в последний прогноз ЦБ, который только в середине декабря повысил его до 4,6-4,9% с 3,9-4,2%.

Декабрьская инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", равнялся 0,7%. Минэкономразвития ожидало инфляцию в декабре в интервале 0,6-0,7%.

Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, говорилось в комментарии Минэкономразвития. Кроме того, на ускорении инфляции в 2020 году сказался рост цен на сельхозпродукцию на мировых рынках, а также более низкий по сравнению с 2019 годом урожай в РФ по ряду сельхозкультур.

Консенсус-прогноз экспертов по инфляции на 2021 год составляет 3,5%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году составит 3,5-4,0% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Цены на бензин в декабре увеличились на 0,1%, за год выросли на 2,5%. Таким образом, рост потребительских цен на бензин в РФ за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за декабрь выросли на 0,1%, за год - на 3,6%.

Среди продовольственных товаров более всего выросли цены на куриные яйца. За декабрь в целом по РФ они подрожали на 13,2%, за весь год - на 15,1%. Подорожание отмечено во всех субъектах РФ, в том числе в 19 субъектах цены увеличились на 1,3-8,9%, в 36 субъектах - на 9,0-16,9%, в 30 субъектах - на 17,0-25,2%.

В декабре прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы - 47,5%, помидоры - 26,1%, картофель - 9,6%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 4,4%.

Подсолнечное масло подорожало за декабрь на 1,7%. В 18 субъектах РФ цены выросли на 0,1-1,9%, в 40 субъектах - на 2,0-7,8%, в 3 субъектах - на 7,9-26,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены на масло не изменились. В то же время в 11 субъектах РФ цены снизились на 0,2-1,4%, в 9 субъектах - на 1,5-3,4%, в 3 субъектах - на 3,5-5,9%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,6-4,0% стали дороже: куры охлажденные и мороженые, рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, национальные сыры и брынза, маргарин, майонез.

Одновременно в среднем по России наблюдалось снижение цен на сахар-песок, в том числе в 31 субъекте РФ - на 0,2-4,5%, в 32 субъектах - на 4,6-7,9%, в 7 субъектах - на 8,0-12,9%. В 2 субъектах - Ненецком и Чукотском автономных округах - цены не изменились. В 8 субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-1,3%, в 5 субъектах - на 1,4-4,4%.