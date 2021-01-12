Какие инвестиции стали самыми выгодными в 2020 году

12 января. FINMARKET.RU - Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний, пишут "Известия", ссылающиеся на рейтинг международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. С помощью этих инструментов сбережения можно было приумножить на 40–350%. В то же время наименее выгодными для инвесторов оказались рублевые депозиты, корпоративные облигации российских компаний и ОФЗ — их годовая доходность не превысила 8,5%.

Аналитики посчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2020 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.

Так, больше всего повезло рисковым инвесторам, вложившимся в биткоин. Приобретя криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тыс. рублей или 354% прибыли. Прилично заработали и консерваторы, предпочитающие золото: 43 тыс. рублей или 43%. Такую доходность можно было зафиксировать при инвестировании в биржевой инвестфонд, цены которого привязаны к этому металлу, пояснили эксперты FinExpertiza. Таким образом золото в период пандемии подтвердило свой статус защитного антикризисного актива, пишут "Известия".

Чуть меньше принесли вложения в иностранные акции. Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Однако для российских инвесторов рублевая доходность с учетом изменения курса оказалась намного больше — около 41%, или 41 тыс. рублей на вложенные 100 тыс.

Кроме того, хорошему доходу могли порадоваться и держатели наличных сбережений в валюте — тот, кто в начале прошлого года купил евро, к его завершению за счет разницы курсов получил 32 тыс. (32%) прибыли. А покупка долларов на ту же сумму принесла 19,9 тыс. рублей, или 19,9%. Причем увеличить эту доходность можно было, положив средства на депозит в банке: по подсчетам аналитиков, по вкладам в долларах дополнительная прибыль составила 2,37 тыс. рублей (2,3%), а по депозитам в евро — 250 рублей (0,2%).

Доход игроков российского фондового рынка оказался более скромным. Инвесторы, вложившиеся в начале года в российские акции и переждавшие острую фазу кризиса без распродажи подешевевших бумаг, смогли заработать 12,8 тыс. рублей, или 12,8%. Такие выводы аналитики сделали исходя из роста индекса Мосбиржи полной доходности. Вместе с тем вложения в облигации федерального займа принесли с учетом купонного дохода 8,5 тыс. рублей, или 8,5% прибыли, ав корпоративные облигации российских компаний — 8,2 тыс. рублей (8,2%).

При этом, отмечают "Известия", наименее выгодным в 2020 году оказался самый консервативный и одновременно самый популярный у россиян способ сбережения средств — рублевый депозит. В 1-м квартале, то есть еще до снижения ставок в разгар пандемии, доходность этого инструмента на срок от одного года в крупнейших банках доходила до 7,3%. Таким образом, положив в банк 100 тыс. рублей в начале 2020 года под такой процент, к его завершению можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. рублей. Впрочем, в дальнейшем, вслед за снижением ключевой ставки, средний процент по вкладам упал до 4,46%.