Налоговая нагрузка сместилась на граждан

12 января. FINMARKET.RU - Экономические последствия пандемии и нефтяной кризис изменили структуру доходов бюджета, пишет "Независимая газета". Это следует как из экспертных оценок, так и из предоставленных "НГ" Счетной палатой данных за неполный 2020 год. Так, в доходах консолидированного бюджета, объединяющего федеральный и региональные бюджеты, за 10 месяцев 2020 года доля налогов с доходов граждан увеличилась сразу примерно на 8% – до 12,1% против 11,2%, зафиксированных по итогам 10 месяцев 2019-го, сообщили в пресс-службе СП.. Но часть экспертов предполагает, что возрастающая роль налогообложения граждан способна повысить требовательность общества к политике расходования средств. Социологи же в этом пока сомневаются.

При этом в Минфине полагают, что в текущей ситуации создается больше стимулов для развития экономики и повышения уровня жизни граждан в регионах.

Между тем, по данным СП, если брать консолидированные бюджеты субъектов РФ без учета федерального бюджета, то в этом случае доля налогов с доходов граждан "практически не изменилась", оставшись на уровне 28%.

"В структуре доходов бюджетной системы все более значимую роль играет налог на доходы граждан", – сообщили ранее специалисты аналитического канала Macro Markets Inside (MMI), цитируемые "НГ".

"Впечатляюще выглядит провал налога на прибыль", – отметили они, проанализировав ситуацию с консолидированным бюджетом РФ. Сокращение по итогам десяти месяцев 2020-го составило в годовом выражении почти 14%, следует из их обзора.

"Но более всего впечатляет высокая динамика НДФЛ", – продолжили аналитики. В этом случае увеличение поступлений составило в годовом выражении 4,3% по итогам десяти месяцев. Это сопоставимо с ростом зарплат, который, как уточнили аналитики, "связан практически полностью с бюджетным сектором". А нефтегазовые доходы консолидированного бюджета РФ сократились за тот же период примерно на 35%.

Между тем, как говорит аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, если подойти к вопросу более детально и включить в рассмотрение еще и косвенные(налог на добавленную стоимость и акцизы), то "картина гораздо более впечатляющая": "В 2006 году с граждан собирали 39% бюджета, в 2019-м – уже 53%. И эта доля стабильно растет. То есть в реальности налоговая нагрузка на россиян растет, несмотря на отсутствие роста доходов".

"Налоги с граждан выполняют важную антикризисную функцию, так как в период кризиса сборы по налогу на добавленную стоимость и НДФЛ варьируются в заметно меньшем диапазоне, чем по налогам на прибыль и на добычу полезных ископаемых, – согласился руководитель департамента Финансового университета при правительстве Константин Ордов. – И 2020 год – самое красноречивое доказательство".