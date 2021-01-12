Прокуроры защитят добросовестных бизнесменов от необоснованных проверок

12 января. FINMARKET.RU - ГенпрокурорИгорь Краснов поставил задачу прокурорам добиваться реального восстановления прав и законных интересов предпринимателей. О новых подходах в защите прав бизнесменов он сообщил накануне Дня прокурора "Российской газете" . А подробности того, как прокуроры будут защищать, "РГ" рассказал начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко.

Летом этого года вступят в силу положения нового закона о госконтроле, который, как отметил Кононенко, наряду с прочими нововведениями существенно расширяет арсенал видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых во взаимодействии с подконтрольными субъектами. "В дополнение к "традиционным" проверкам и контрольным закупкам устанавливаются такие форматы "общения" инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора", - заявил он.

Кононенко пояснил, что вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе, согласно которому будет введено 6 категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. Так, по его словам, при категории низкого рискаобъекта могут не проводиться несколько лет.

Говоря о долгах бизнесу за выполненные контракты, Кононенко сообщил, что прокуроры более 5 лет ведут активную работу по их ликвидации. И за этот период погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму около 180 млрд руб. По оперативным данным, в результате прокурорского вмешательства только в прошлом году погашена задолженность перед бизнесом в размере почти 34 млрд руб.

Относительно введения в прошлом году моратория на проверки малого бизнеса Кононенко заявил, что введенные весной 2020 года ограничения контрольно-надзорной деятельности в период пандемии стали ключевым фактором поддержки бизнеса и нормализации экономической ситуации.

"Принимая во внимание значимость задачи поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения корона вирусной инфекции, Генеральный прокурор направил предложения президенту и председателю правительства о введении моратория на проведение проверок малого бизнеса в 2021 году", - сообщил Кононенко.

По его словам, из сводного плана проведения проверок прокурорами исключено свыше 100 тыс. контрольных мероприятий.