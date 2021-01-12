Участники финрынка сомневается в нужности цифрового рубля

12 января. FINMARKET.RU - До 31 декабря 2020 года ассоциации участников финансового рынка должны были представить ЦБ РФ свои соображения относительно введения цифрового рубля. Регулятор предложил им ответить на вопросы о необходимости введения цифровой валюты и способах реализации проекта. Не все организации уже направили свои идеи регулятору, но "Коммерсанту" удалось ознакомиться с рядом ответов, в частности от Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку, (НСФР).

В докладе ЦБ, представленном прошлой осенью, предложено 4 варианта внедрения цифрового рубля. В ходе последующих обсуждений как наиболее вероятные для реализации были выделены две модели. В модели C регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на своей платформе цифровой валюты, а банки и финорганизации выступают в качестве посредников, инициируя "открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов". В модели D ЦБ открывает кошелек банку, а тот - клиенту.

Но участники рынка обратили внимание, что в докладе регулятора не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой

"То, что там описано, вполне может быть решено имеющимися средствами, и в первую очередь нужно определиться с тем, для чего он нужен, а не с формами реализации проекта",- считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В письме АЭД отмечается, что целесообразно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля.

Глава НСФР Андрей Емелин также отмечает отсутствие четкости описания последствий введения каждой из предложенных ЦБ моделей.

В обеих организациях уверены, что цифровой рубль может представлять угрозу и для ликвидности банковского сектора.