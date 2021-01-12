В России может быть введено типовое проектирование соцобъектов

12 января. FINMARKET.RU - В России в этом году может быть введено типовое проектирование зданий, которые строятся за счет бюджетных средств. Минстрой внес на рассмотрение кабмина"О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ", сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства. Документ предполагает появление в законодательстве термина типовой проектной документации. Она будет разрабатываться для возведения объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных, субъектами РФ, муниципальными образованиями.

"В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в аппарате правительства РФ и планируется для рассмотрения на весенней сессии 2021 года Государственной думы", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Минстроя.

Там подчеркнули, что утверждение типовых проектных решений не исключает строительства и благоустройства территории по индивидуальным проектам, а также сохранения исторически ценных зданий, которые, благодаря комплексному подходу к формированию городского пространства, позволят создавать уникальный архитектурный ансамбль современных городов.

Поддержать инициативу готовы в профильном комитете нижней палаты по строительству, а также во всех парламентских фракциях.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, представитель фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов, пакет из таких типовых проектов должен быть как можно более широким, чтобы регионы имели возможность выбирать то, что им подходит. "Их должно быть не 5-7, а 30-50 типовых проектов", - сказал он.

Эксперты, с которыми пообщались "Известия", также считают, что типовые проекты позволяют существенно снизить расходы на

Законопроект о типовом проектировании зданий, который готовит Минстрой, нужен, при этом механизмы такого строительства необходимо использовать максимально грамотно, заявил "Известиям" первый зампред комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий. По его мнению, типовые проекты нужны для того, чтобы исполнить нацпроект "Жилье и городская среда", который предполагает увеличение объемов строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. При этом инструменты типового проектирования нужно использовать так, чтобы не испортить существующую городскую среду, подчеркнул он.