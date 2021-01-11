Водителей хотят лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год

11 января. FINMARKET.RU - Водителя, совершившего в течение года три грубыхПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в новом КоАП), смогут лишить прав на срок до полутора лет, пишет "Коммерсантъ". По сведениям газеты, этой нормой и рядом других ужесточений Минюст планирует дополнить проект нового кодекса. В частности, будут усилены санкции за пьяное вождение: нетрезвого водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняются методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.

Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой "накопительной" системе учитываться не будут.

По инициативе МВД также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Свежая норма касается пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств.

Согласно концепции нового кодекса (утверждена правительством в июне 2019 года), документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но он пока даже не внесен в правительство, отмечает "Ъ".