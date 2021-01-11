С начала года автомобили в РФ подорожали на 2-5%

11 января. FINMARKET.RU - Автомобили, выпущенные в 2021 году, прибавили в цене минимум 2-3% с начала года, следует из проведенного "Коммерсантом" опроса дилеров. Так, на 2% в среднем вырослина машины Volkswagen на фоне смены модельного года, говорит Андрей Каменский из "Авилона". Корейский Hyundai прибавил в цене от 15 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели после "сдерживания стоимости в прошлом году", а премиальный Audi - на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе. Стоимость Mercedes увеличилась в среднем на 4-5%, добавляет он. Volvo прибавил в цене 100 тыс. руб. на базовые комплектации, а опции подорожали на 5%, причина - плавная корректировка цен на курсовую разницу.

Светлана Гамзатова из Fresh Auto оценивает рост ценников во всех сегментах примерно в 2-3%. Она видит риски дальнейшего повышения, в том числе на фоне возможного роста утильсбора, "тогда новые автомобили прибавят в цене до 5%".

Представители экономкласса, такие как модели Lada, прибавят в стоимости около 2%: цена на Granta и Vesta вырастет на 2,5% (11 тыс. руб.) и 3,8% (23 тыс. руб.) соответственно, XRAY станет дороже на 0,8% (5 тыс. руб.), Lada 4x4 - на 2,9% (15 тыс. руб.), Vesta Sport - на 1,5% (15 тыс. руб.), уточняет дилер.

Как отмечают эксперты, многие автоконцерны продолжают продавать машины в убыток, все еще не полностью отразив в ценах девальвацию рубля. За машинами по старой стоимости, в отличие от прошлых лет, придется погоняться, их хватит лишь до конца января. На скидки рассчитывать также не стоит, как и на большой выбор моделей: дефицит складов покроют лишь к концу квартала.