Брокеры предлагают сократить список сложных финансовых инструментов

11 января. FINMARKET.RU - На этой неделе предстоит новый раунд переговоров по законопроекту об ограничении продаж "сложных" финансовых продуктов розничным инвесторам, который Банк России представил участникам рынка в конце прошлого года, пишет "Коммерсант"

Регулятор хочет полностью запретить продажи структурных продуктов (доход по которым зависит от движения цен на базовые активы) неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. Это правило должно распространиться в том числе на облигации с низким рейтингом, акции не из высших котировальных списков, иностранные ценные бумаги не из индексов, утвержденных ЦБ, маржинальную торговлю, операции репо, срочный биржевой рынок.

Как сообщил "Коммерсанту" президент НАУФОР Алексей Тимофеев, поправки разделяют простые и сложные структурные продукты, как в форме ценных бумаг, так и в форме производных финансовых инструментов. По его словам, простые продукты - всегда с защитой капитала и с понятным структурным доходом, для доступа неквалифицированных инвесторов к ним достаточно тестирования.

не продвигают маржинальное кредитование как продукт, а предоставляют как сервис тем клиентам, которые в нем заинтересованы, говорит директор по брокерскому бизнесу "БКС Брокер" Олег Чихладзе. Кроме того, отмечает он, маржинальное кредитование позволяет брокеру давать клиентам единый брокерский счет и "не гонять деньги между площадками", что тоже очень удобно клиентам.

Также, согласно предложениям, профучастники не против наделения ЦБ правом ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами, но лишь в случае существенного или неоднократного нарушения установленных им правил продаж, создающего риск введения в заблуждение.

В предложениях содержится компромисс: ввести тестирование для структурных продуктов с апреля текущего года, тестирование для остальных финансовых инструментов и операций, требующих тестирования,- с октября. Согласно принятому летом закону тестирование должно быть введено с 1 апреля 2022 года, но ЦБ новым законопроектом хотел ввести его с 1 октября 2021 года.