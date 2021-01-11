ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ

11 января. FINMARKET.RU - В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС. Об этом "Известиям" . сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковке. Их содержание компании могут выбрать самостоятельно, предварительно согласовав их с ФАС. Это может быть фраза "Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС", привели пример в службе. Такая маркировка позволит не вводить покупателей в заблуждение, а также не создаст у них необоснованных ожиданий от товара, уверены в ФАС.

Служба предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон "О защите прав потребителей". Кроме того, в ведомстве полагают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, нужно считать недобросовестной конкуренцией. Исключением могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. Такие положения стоит внести в закон "О защите конкуренции", считают в ФАС. Служба уже направила эти предложения в правительство.

В ФАС напомнили о результатах исследования потребительского поведения, проведенного по заказу Европарламента. Западные специалисты выяснили, что при покупке товаров люди на первое место ставят их качество, а уже потом доступность, при этом граждане ориентируются на крупные и известные европейские. Именно они являются для людей гарантией качества продукции: репутация производителя обеспечивает доверие к составу товара, в итоге это влияет на решение о приобретении товара.

ФАС считает, что российские потребители также принимают во внимание глобальную репутацию бренда, когда делают выбор между продукцией мировых и российских брендов. "Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, то их преимущество перед другими изготовителями является необоснованным", - уточнили в ФАС.

Такая тактика может причинить убытки другим участникам рынка, полагают в службе. Поэтому производители должны проинформировать потребителя о качестве и свойствах своего товара - в первую очередь с помощью очевидных различий в упаковке товара, считают в ведомстве.

Само по себе предложение ФАС интересное, но его сложно реализовать на практике, сказал "Известиям" глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Прежде всего непонятно, от какой европейской страны отталкиваться при сравнении произведенного в России товара, отметил он. Общеизвестно, что одноименные продукты в Польше отличаются от аналогов в Берлине, указал он. Также неясно, как этот процесс проконтролировать в России: база товаров велика, добавил Карпов.