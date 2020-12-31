С Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с уходящим первым 20-летием XXI века!

Вспомним, оно ведь было прекрасно! А теперь мы вступаем в Новое!

С Новым - 2021 - годом!

С безграничной любовью, Ваш "Финмаркет".