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31 декабря 2020 года 17:53
С Новым годом и Рождеством!
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Юрий Смитюк/ТАСС
Дорогие друзья! Поздравляем Вас с уходящим первым 20-летием XXI века! Вспомним, оно ведь было прекрасно! А теперь мы вступаем в Новое! С Новым - 2021 - годом! С безграничной любовью, Ваш "Финмаркет".
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