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31 декабря 2020 года 17:53

С Новым годом и Рождеством!

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с уходящим первым 20-летием XXI века!

Вспомним, оно ведь было прекрасно! А теперь мы вступаем в Новое!

С Новым - 2021 - годом!

С безграничной любовью, Ваш "Финмаркет".


Опубликовано Финмаркет
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