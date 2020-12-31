Туристический рынок может спасти консолидация

31 декабря. FINMARKET.RU - Новогоднего чуда туристическийв этом году не дождался: в Ассоциации туроператоров говорят, что работу прекратили 30% турагентов, в OnlineTur.ru называют цифру 35%. При этом исчезновения большинства игроков россияне просто не заметили: в условиях низких объемов продаж на протяжении большей части года проблемных обязательств у бизнеса перед туристами не возникало, пишет "Коммерсант"

Значение агентов для туристического рынка не стоит недооценивать: крупные туроператоры продают через них 90% туров, предпочитая не развивать собственную розницу. Поэтому при снятии ограничений как минимум в краткосрочной перспективе агентов может оказаться недостаточно. Впрочем, незаметно умирая, агенты так же легко возрождаются. В Альянсе туристических агентств (АТА) порог затрат для выхода на этот рынок называют околонулевым.

Намного сложнее дела обстоят у туроператоров. Формально их массового краха пока не произошло. По данным Ростуризма, в официальном реестре числятся 4,3 тыс. компаний, еще 11 — должны добавиться в ближайшее время. Падение показателя за год пока составляет всего 2,3%.

О масштабе потерь можно будет судить только весной, ведь до конца 2020 года у туроператоров и гостиниц как наиболее пострадавших от пандемии отраслей действует отсрочка на уплату налогов и страховых взносов.

И в отличие от агентского перезапустить туроператорский бизнес не так просто. Помимо обычных расходов на регистрацию компании и персонал потребуется потратить десятки или даже сотни миллионов рублей на предварительные контракты со средствами размещения. Единственным выходом из сложившейся ситуации для рынка, похоже, станет слияние бизнесов и сохраняющийся тренд на монополизацию рынка, отмечает "Коммерсант".