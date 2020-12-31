Какие изменения готовит россиянам 2021 год

31 декабря. FINMARKET.RU - С 1 января подрастет пенсия для неработающих пенсионеров, а также размер материнского капитала. Налоги на доходы богатых россиян потратят на лечение тяжелобольных детей, удаленка официально закрепляется в законе, пишут "Известия"

В 2021 году женщины буду выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины - в 61,5. Если человек не может найти работу, он вправе выйти на пенсию на два года раньше. Для этого нужно получить подтверждение в центре занятости. При этом трудовой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

С 1 января пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,3% - в среднем до 17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.

Начиная с 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления о размере будущей пенсии. Как отмечали в Пенсионном фонде, таким образом россияне смогут заранее оценить размер своей будущей пенсии и (если это необходимо) продумать шаги по увеличению пенсионных выплат.

С 1 января сумма материнского капитала за первого ребенка составит 483 881,83 рубля, размер доплаты за второго малыша - 155 550 рублей. Для семьи, в которой появится второй ребенок и последующие дети, размер материнского капитала составит 639 431,83 рубля, но при условии, что раньше права на такую меру поддержки не было. К слову, в 2021 году материнский капитал можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

В 2021 году срок для рассмотрения Пенсионным фондом заявления о распоряжении средствами материнского капитала составит 10 рабочих дней (вместо месяца), а срок вынесения решения о выдаче сертификата либо отказе в нем сократится до пяти рабочих дней (вместо 15). В случае положительного решения деньги перечислят в течение трех рабочих дней.

Минимальный размер оплаты труда в новом году повышается на 262 рубля и составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум - 11 653 рубля.

Удаленка официально закрепляется в законе и делится на три вида: постоянная, временная (до шести месяцев) и комбинированная. При этом в исключительных случаях (эпидемии, аварии на производстве, наводнения и т.д.) работодатель может временно перевести сотрудника на дистанционную работу. Согласие работника для этого не потребуется.

Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимой техникой (или компенсировать расходы на оборудование), оплачивать командировки и отпуска в общем порядке. При этом перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

С 1 января россиянам, которые в новом году впервые устраиваются на работу, оформят только электронную трудовую книжку (ЭТК). Те работники, которые еще в прошлом году выбрали для себя электронный формат ведения трудовой, смогут включить в него сведения о своем стаже работы за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Для этого, как уточнял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд.

В 2021 году вступил в силу закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Для банков с базовой лицензией вводится право на сбор биометрии, а банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставить физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия - после проведения идентификации клиента.

После внесения поправок для получения денег от государства не потребуется подавать декларацию

Закон дает возможность зарегистрировать граждан в ЕБС и в МФЦ. В целом документ дает зеленый свет на запуск массы сервисов на основе биометрии: станет возможной оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях и др.

С 1 января вступает в силу закон о прогрессивной налоговой шкале. Для граждан, чей годовой доход составляет свыше 5 млн рублей (чуть больше 416 тыс. рублей в месяц), ставка НДФЛ вырастет с 13 до 15%. При этом действует ряд ограничений. Так, средства, вырученные, например, с продажи квартиры или машины, личного имущества не подпадают под повышенную ставку. По ставке 13% будут облагаться выплаты по договорам страхования. К слову, не все доходы в принципе облагаются налогом. Полный список можно посмотреть в ст. 217 Налогового кодекса РФ.

Все вырученные от действия прогрессивной шкалы НДФЛ средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

Планируется, что с января на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Документ будет доступен в автоматическом режиме в личном кабинете. Вакцинация от коронавируса началась в декабре. Процедура добровольная и бесплатная. Вакцину вводят двукратно с разницей в три недели. В большинстве регионов применяют "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, но также в некоторые субъекты завезли вакцину "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". В феврале ожидается регистрация третьей вакцины (Научного центра имени Чумакова).

1 апреля в силу вступит закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ее установит правительство, и ниже нее продавать будет нельзя. Кроме того, появились ограничения на перевозку табака - не более 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий общим весом до 250 г на человека.

Ценники на алкоголь обновились. Минимальная цена водки с 1 января в среднем увеличилась на 13 рублей за 0,5 л. Пол-литра коньяка уже обойдется в 446 рублей вместо 433, а игристое вино - до 169 рублей за 0,75 л вместо 164.

Списку запрещенных для женщин профессий в этом году сделали апгрейт. И теперь недоступными для дам остаются только 100 профессий (раньше перечень включал 456 позиций). Так, барышня не может стать отбивщиком ртути, судовым котельщиком, слесарем по ремонту авиадвигателей и занимать ряд позиций на производстве цветных и черных металлов, ядохимикатов и др. Зато можно управлять самосвалом, фурой, трактором, обучиться на машиниста электропоезда и стать частью команды судна - матросом, шкипером, боцманом.