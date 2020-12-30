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30 декабря 2020 года 09:47
После моратория - цунами банкротных дел
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DPA/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - Введенный в самом начале пандемии и продолжающийся до сих пор мораторий на банкротства в юридическом сообществе сравнивают со жгутом, который приостановил кровотечение. Но передышка не решит проблемы малого и среднего бизнеса, и без финансовой поддержки государства большинство "пациентов" явно не спасти, пишет "Коммерсантъ", приводящий мнение экспертов. Мораторий на банкротство, действующий в России с 4 апреля, предоставил полугодовой "щит" от взыскания долгов для ряда бизнесов. Всего под защиту от кредиторов попало 1,29 млн ИП и юрлиц по кодам ОКВЭД из списка правительства. Сейчас правительство обсуждает возможность снова продлить мораторий, но он не может быть бесконечным, пишет "Ъ". Уже сейчас юристы предсказывают "цунами банкротных дел" после снятия моратория. Инициаторами будут выжившие контрагенты должников, банки, а также налоговики. Причем большинство компаний будут попадать в банкротство уже "пустыми". Исходя из этого, нас ждет массовое оспаривание как самих предбанкротных сделок по выводу активов, так и рост требований о привлечении к субсидиарке контролирующих банкротов лиц, пишет газета.
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Ключевые слова: РФ, банкротства, мнение
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