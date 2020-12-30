COVID-паспорта введут уже в следующем году

30 декабря. FINMARKET.RU -будут обязательно введены для безопасных путешествий уже в 2021 году, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы", - пояснил он.

Он добавил, что это обусловлено тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

"Поэтому эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году", - сказал Дмитриев.

Ранее на этой неделе категорически против введения так называемых "ковидных паспортов" выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это, знаете, из области антиутопии, такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами, конечно, это недопустимо", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в минувший четверг.

"В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов", - добавила Матвиенко.

Она считает, что "главное, что России удалось нарастить объемы тестирования". "Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей. А это значит ранее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования", - подчеркнула спикер Совета Федерации, отметив, что "пандемия у нас не навсегда".

Матвиенко заявила: "Главное сегодня - это массовая вакцинация, обретения такого общенационального иммунитета. Это - главная защита наших граждан и главное в борьбе с пандемией".