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30 декабря 2020 года 09:33
COVID-паспорта введут уже в следующем году
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Владимир Гердо/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - COVID-паспорта будут обязательно введены для безопасных путешествий уже в 2021 году, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК). "Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы", - пояснил он. Он добавил, что это обусловлено тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков. "Поэтому эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году", - сказал Дмитриев. Ранее на этой неделе категорически против введения так называемых "ковидных паспортов" выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Это, знаете, из области антиутопии, такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами, конечно, это недопустимо", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в минувший четверг. "В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов", - добавила Матвиенко. Она считает, что "главное, что России удалось нарастить объемы тестирования". "Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей. А это значит ранее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования", - подчеркнула спикер Совета Федерации, отметив, что "пандемия у нас не навсегда". Матвиенко заявила: "Главное сегодня - это массовая вакцинация, обретения такого общенационального иммунитета. Это - главная защита наших граждан и главное в борьбе с пандемией".
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Ключевые слова: РФ, COVID-паспорта, введение
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