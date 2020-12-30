Россияне снова начали активно брать потребкредиты

30 декабря. FINMARKET.RU - Выдача потребительских кредитов российскими банками ускорилась и практически близка к тому, чтобы догнать допандемийные показатели, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс", на которые ссылается "Российская газета". На это повлияла совокупность факторов - отложенный спрос, низкие ставки, пересмотр банками оценок рисков и сезонность. В Банке России считают, что темпы роста розничного кредитования снизятся, когда начнут расти доходы граждан.

Самые свежие на текущий момент данные, пишет "РГ", говорят, что в ноябре в России было выдано чуть больше миллиона потребительских кредитов на общую сумму свыше 272 млрд рублей, следует из статистики "Эквифакса". "Показатели чуть ниже, чем аналогичные в сентябре и октябре 2020 года, но по сравнению с кризисными весенними месяцами рост существенный, порядка 80%. Средняя сумма потребительского кредита стабильно находится в диапазоне 257 тысяч рублей, а по сравнению с ноябрем прошлого года данный показатель вырос на 40%", - рассказывает генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин. По его мнению, качество кредитного портфеля сейчас не вызывает особых опасений, а прогноз на последний месяц в году можно назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на декабрь, и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники.

При этом в ноябре запал заемщиков немного выдохся (1млн 59 тысяч выдач против 1,12 млн выдач в августе). Отложенный спрос на потребкредиты был в полной мере удовлетворен в августе - октябре, что и привело к некоторому спаду активности, объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, мнение которого приводит "РГ". Тем не менее спрос наостается заметно выше "карантинных" месяцев, к тому же большинство банков с того момента заметно ослабили свои риск-политики, указывает он.

По словам Доронкина, влияние на динамику рынка оказывает и существенный рост средней суммы потребительского кредита в 2020 году, что стало возможным благодаря рекордно низким ставкам, позитивно сказавшимся на уровне долговой нагрузки заемщиков. "К тому же с сентября временно отменены повышенные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что расширило круг потенциальных заемщиков даже в условиях сократившихся реальных доходов населения", - добавляет эксперт.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее указывала, что по мере восстановления выручки компаний и доходов граждан темпы роста кредитования снизятся. "Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять, но даже если будут процентные ставки очень низкие, но люди не будут понимать, в какие сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться, они не будут тратить", - предупреждала глава ЦБ.