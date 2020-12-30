Некатастрофический недолив

30 декабря. FINMARKET.RU - Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга, проведенного рабочей группой "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта, пишет "Российская газета".

Из 655 АЗС в восьми регионах, проверенных во втором полугодии этого года, недолив более одного процента зафиксирован на 157 заправках. Это каждая четвертая. Более трех процентов топлива недоливают на 85 станциях. Это уже каждая восьмая. Системный недолив на 3,5 процента зафиксирован на одной из крупных сетей АЗС. Похоже, это политика компании.

Впрочем, пишет "РГ", попадаются заправки, на которых топливо даже переливают до полутора процентов объема. Таких станций насчитали около 40. А на одной перелив составил более 4,5 процента.

В большинстве своем АЗС торгуют качественным бензином. 77 процентов станций продают АИ 92 - именно он закупался для проверки, соответствующий требованиям госстандарта. Действительно некачественный бодяжныйбыл обнаружен лишь на 10 АЗС.

На 118 заправках октановое число топлива оказалось ниже. В большинстве случаев - незначительно.

А на 33 станциях под видом АИ 92 заливали 95-й и выше. Это, конечно, не криминал. Машина после заправки таким топливом не встанет на прикол. Для двигателей, как правило, указывается октановое число, ниже которого заправлять нельзя. Выше - можно. Однако, строго говоря, товар должен соответствовать тому, что пробито в чеке.

на бензин и дизтопливо в столице, остававшиеся довольно стабильными на протяжении года, в последнюю полную неделю декабря вдруг пошли в рост, пусть и небольшой. При этом в целом с начала 2020 года среднемесячная цена на бензин в Москве выросла незначительно - в среднем на 2% в зависимости от марки, рассказала "РГ" эксперт Аналитического центра при департаменте экономической политики и развития столицы Яна Полякова. "Мы видим, что в течение недели 14-20 декабря цены на автомобильный бензин в столице оставались стабильными, - отметила она. - По состоянию на 21 декабря средняя потребительская цена составила 47,71 рубля, или на 1,86 рубля больше, чем в среднем по России. А вот на дизель в Москве цены ниже, чем по стране, - 47,94 против 48,68 соответственно".

Эксперты ничего критичного в росте цен за последнюю неделю не видят. По словам завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерия Семикашева, это обычные рыночные колебания, связанные с факторами спроса и предложения. "Дело, может быть, в изменениях загрузки нефтеперерабатывающих заводов или нефтебаз, а может быть, связано с политикой конкретных сетей АЗС. Делать далеко идущих выводов из таких ценовых изменений я бы не стал", - объяснил он "РГ".