Внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше

30 декабря. FINMARKET.RU - Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В кризисном 2020-м отрасль заработала около 790,5 млрд рублей, доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза, а покорять просторы родной страны отправились лишь около 22 млн путешественников. Они остались довольны природой и достопримечательностями, но разочаровались в сервисе, инфраструктуре и стоимости проезда и проживания. В Госдуме считают, что сделать соотношение цены и качества внутренних туруслуг конкурентоспособным поможет косвенное регулирование цен в этой сфере со стороны государства, пишут "Известия".

Исходя из результатов проведенного в ноябре–декабре НИУ ВШЭ онлайн-опроса и данных Росстата, в 2019 году было 24,8 млн внутренних туристов. По тем же данным, в 2021 году свой отпуск в пределах страны проведут 27,5 млн (39,5%) наших соотечественников, пояснил "Известиям" ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.

Кризисный 2020 год, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, показал, что когда государство предлагает различные меры поддержки — начиная от нацпроекта "Туризм" и заканчивая продлением кешбэка в 2021 году — это стимулирует потребителя.

"У некоторых операторов благодаря этому продажи возросли до 40%", — добавил он.

НИУ ВШЭ отмечает, что сегодня формируется платформенный подход к цифровой трансформации туротрасли. Он предполагает участие государственных и муниципальных организаций во всех сегментах экосистемы и активное вовлечение самозанятых граждан в качестве гидов, экскурсоводов, переводчиков, и т.д. Вкупе с выделенными на развитие сферы в 2021 году 15 млрд рублей, а также планами по созданию центра маркетинговых и цифровых компетенций АНО "Развитие туризма" и выделением 1,3 млрд рублей субсидий это может стать мощным двигателем внутреннего туристического рынка.