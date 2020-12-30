Мишустин дал старт административной реформе

30 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министрМихаил Мишустин объявил об административной реформе на совещании с вице-премьерами 16 ноября. Он отметил, что "откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления". Мишустин предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести за три месяца.

Реформу решили не откладывать, объявив о сокращении ряда вакансий и депаратментов в ключевых федеральных министерствах.

Министру экономического развития РФ разрешается иметь 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря - заместителя министра, говорится в постановлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованном на сайте официальной информации.

В структуре центрального аппарата разрешается иметь до 37 департаментов (сейчас в министерстве как раз ровно столько действующих департаментов) по основным направлениям деятельности(сокращается с 38 департаментов по предыдущему положению).

По предыдущему положению о Минэкономразвития министру разрешалось иметь 15 заместителей, в том числе двух первых и одного статс-секретаря.

Таким образом, в Минэкономразвития сокращаются 4 должности заместителей министра, в том числе одна должность первого заместителя.

Сейчас у главы Минэкономразвития Максима Решетникова 12 заместителей, в том числе два первых заместителя - Михаил Бабич и недавно пришедший из Минфина Андрей Иванов. При этом Иванов одновременно возглавляет и недавно созданное для сопровождения СЗПК Агентство инвестиционного развития.

Таким образом, для соответствия новому положению в Минэкономразвития необходимо по сути сократить только одного первого заместителя министра.

Количество заместителей министра финансов РФ будет сокращено с 12 до 10, следует из поправок в постановление "О вопросах Министерства финансов", подписанных премьер-министром 28 декабря.

Так, министр финансов сможет иметь 10 заместителей, из них одного первого и одного статс-секретаря. Количество же департаментов, которые могут быть в центральном аппарате Минфина, наоборот, увеличено - с 28 до 30.

Ранее министр финансов Антон Силуанов уже сообщал, что оптимизация системы госуправления затронет и Минфин РФ - планируется сокращение количества замминистра.

Сейчас у министра 12 заместителей: из них два первых - Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, а также Алексей Моисеев, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Антон Дроздов, Михаил Котюков, Андрей Круглов, Тимур Максимов, Павел Кадочников, Ирина Окладникова. При этом половина текущих заместителей была назначена в 2020 году (Дроздов, Кадочников, Котюков, Максимов, Окладникова и Сазанов).

В феврале текущего года правительство разрешило министру финансов увеличить количество заместителей с 11 до 12, число департаментов - с 26 до 28.

Министру энергетики РФ разрешается иметь 5 заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря - заместителя министра, говорится в постановлении главы правительства РФ Михаила Мишустина.

В структуре центрального аппарата разрешается иметь до 10 департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

Сейчас у нового главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова 7 заместителей, в структуре министерства 15 департаментов.

В сентябре правительство постановило сократить количество замминистров энергетики с 8 до 7 человек - с тех пор министерство покинул Андрей Черезов.

В настоящее время заместителями министра являются Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Павел Сниккарс, Павел Сорокин, Анатолий Яновский и Анатолий Тихонов (до февраля находится под следствием).

Недавно Минэнерго покинул директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков (перешел в "Газпром нефть"). По информации источников "Интерфакса", этот департамент может быть объединен с департаментом переработки нефти и газа, который возглавляет Антон Рубцов. Оба департамента находятся в ведении замминистра энергетики Павла Сорокина.

Число заместителей главы Минприроды сократится с 8 до 6, департаментов - с 13 до 11, следует из постановления правительства, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Разрешить министру природных ресурсов и экологии иметь 6 заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря", - говорится в документе. В настоящее время штатное расписание Минприроды предполагает 8 заместителей главы ведомства.

Должности заместителей главы Минприроды сейчас занимают: Денис Храмов (первый заместитель), Светлана Радченко (статс-секретарь, курирует нормотворчества, взаимодействие с федеральными органами и парламентом), Мурад Керимов (госполитика и гидрометеорология; Арктика, Антарктика и Мировой океан, международное сотрудничество), Евгений Киселев (глава Роснедр), Сергей Ястребов, Сергей Аноприенко (глава Рослесхоза), Константин Румянцев (охрана окружающей среды и экология, отходы). Также остается вакантной 1 пост замглавы Минприроды, который ранее покинула Елена Панова.

В структуре центрального аппарата Минприроды постановлением правительства разрешено иметь до 11 департаментов. В настоящее время в Минприроды 13 департаментов.

Также распоряжением правительство устанавливается, что у главы Минвостокразвития может быть 4 заместителя, в том числе один первый заместитель и 1 статс-секретарь, в структуре аппарата - 7 департаментов.

Министру сельского хозяйства разрешается иметь 8 заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря - заместителя министра..

В структуре центрального аппарата разрешается иметь до 15 департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

В настоящее время у министра сельского хозяйства 9 заместителей, в структуре ведомства - 18 департаментов.

Кроме того, руководителю Россельхознадзора разрешается иметь 4 заместителей, в структуре его центрального аппарата может быть до 8 управлений. Это соответствует сегодняшней структуре службы.

В Росрыболовстве у руководителя должно быть не более 4 заместителей и до 8 управлений по основным направлениям деятельности. В настоящее время в ведомстве 5 заместителей руководителя и 10 управлений.

Количество заместителей главы Минвостокразвития сократится с 6 до 4, департаментов - с 9 до 7, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил "Интерфаксу": "В результате реформы системы госуправления в Минвостокразвития станет меньше заместителей министра - 4 вместо 6. Сократится количество департаментов - с 9 до 7. Любая система выигрывает, если у нее меньше составных частей или узлов - это помогает работать быстрее, точнее и надежнее. Оптимизация структуры министерства - наряду с реформой системы институтов развития Дальнего Востока и консолидацией сил в единой организации - позволит повысить эффективность взаимодействия государства с бизнесом и гражданами, сохранив при этом преемственность. Все ранее взятые обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме".

Правительство РФ разрешило Роснедрам иметь 3 заместителя руководителя, говорится в соответствующем распоряжении.

Кроме того, Роснедра могут иметь в структуре центрального аппарата по 4 управления по основным направлениям деятельности ведомства.

Ранее Роснедрам разрешалось иметь заместителей руководителя в количестве 4 человек. В настоящее время заместителями главы ведомства Евгения Киселева являются Сергей Аксёнов, Дмитрий Данилин, Орест Каспаров и Евгений Петров.

Число заместителей главы Росприроднадзора не будет сокращаться, следует из постановления главы правительства РФ.

В структуре центрального аппарата Росприроднадзора разрешается иметь до 11 управлений.

Сейчас у руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой пять заместителей, а в структуре ведомства - 12 управлений.

В 52 федеральных органах исполнительной власти, с учетом вакансий, можно сократить 6,8 тыс. человек, подсчитали эксперты ВШЭ. При этом кадровые изменения должны идти вместе с цифровой трансформацией госуправления. Для этого необходима единая дорожная карта, предполагающая, в частности, усиление экспертно-аналитической функции органов власти. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, «штабная» модель управления и структурный маневр в численности госслужащих».