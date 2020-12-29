В 2021 году интерес к недвижимости за границей может увеличиться на 30%

29 декабря. FINMARKET.RU - В течение года на 50% увеличилось количество запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, сказала "Известиям" директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. Люди хотят иметь второй паспорт для свободы передвижений, пояснила директор по продажам греческого направления девелоперской компании Mirum Group Дарья Безмен.

"Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась - по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Поэтому состоятельные люди стали активнее искать план Б: число запросов на покупку недвижимости с целью получения второго гражданства или вида на жительство выросло", - подтвердила старший юрист практики по работе с частными клиентами АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Евгения Федореева.

При этом во время самого локдауна спрос на покупку зарубежной недвижимости сократился на 30%, сообщила "Известиям" директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова. Когда границы между странами были закрыты, сделки заключались только с россиянами, которые находились в той же стране, что и приобретаемое жилье.

За весь год, несмотря на общее сокращение заключенных сделок, интерес к покупке зарубежной недвижимости не сократился, а, наоборот, вырос, сказал руководитель отдела продаж Kalinka International Денис Перковский.

В среднем стоимость заграничной недвижимости за 2020-й год выросла на 4,5%. Для сравнения, в 2019-м - на 3,7%. Многие рынки жилья были заморожены во время пандемии, но уже в III квартале 2020-го показали значительный рост цен, свидетельствуют данные Knight Frank.

Далеко не все страны предоставляют ВНЖ в связи с приобретением недвижимости, указал управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

В число самых популярных стран для покупки недвижимости ради ВНЖ у россиян входят Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Испания, рассказала Марина Шалаева из Knight Frank. Для получения гражданства пользуются популярностью страны Карибского бассейна (например, Мексика, Доминиканская Республика, Коста-Рика), а также Мальта, добавила она. "Известия" направили запросы в посольства перечисленных стран.