Что будет с продажами и ценами на автомобили в 2021 году

29 декабря. FINMARKET.RU - В 2021 г., по оценкам экспертов "Автостата", объем российского авторынка может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5-6% относительно текущего года. Агентство Russian Automotive Market Research, напротив, ожидает в 2021 г. рост продаж новых легковых автомобилей, который может составить от 2,0% до 4,4%, пишут "Ведомости"

Динамика продаж на российском рынке будет зависеть, главным образом, от ситуации с пандемией коронавируса и сроков снятия карантинных мер, прогнозирует партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. "Если предположить, что это произойдет ближе к лету, то можно предположить, что рынок начнет восстанавливаться со второго полугодия. Можно предположить, что падение по следующему году тоже будет, но будет тоже небольшим - например, 5%", - говорит он.

Прямое влияние на стоимость автомобилей оказывает курс рубля: если он продолжит падать, то в следующем году увеличение средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%, прогнозируют эксперты "Автостата". За последние шесть лет средневзвешенная цена новогов России выросла на 66%. При этом по состоянию на ноябрь в текущем году увеличение составило лишь 6,5%, что ниже темпа роста курса доллара. Для сравнения: в 2015 г. средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к показателю 2014 г.

"Импортеры всегда четко следят за изменением курса валюты и оценивают это в долгосрочной перспективе. В 2020 году с января по октябрь цены на автомобили выросли в среднем от 3 до 15%. Среди основных факторов роста можно отметить колебания курса, инфляцию, обновление модельного года", - отмечает операционный директор "Авилона" Алексей Гуляев.

Традиционная индексация цен на новые автомобили по многим брендам произойдет 1 января. Гуляев считает, на этот процесс могут оказать влияние и сопутствующие факторы. Например, в этом году на индексации цен в январе частично сказался и рост утилизационного сбора.

По словам Моржаретто, возможное повышение утильсбора в первую очередь скажется на цене ввозимых в Россию иномарок. "Ставки утилизационного сбора для автомобилей, собранных в России, производителю компенсируются, соответственно увеличение сбора на них скажется лишь опосредованно. Что касается иномарок, которые ввозятся сюда по прямому импорту, - там цена вырастет в среднем на 50-100 тыс. в зависимости от параметров автомобиля", - говорит Моржаретто.

В свою очередь генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин прогнозирует более сдержанный рост цен на автомобили по сравнению с уходящим годом.