Машиностроители жалуются на рост цен на металлы

29 декабря. FINMARKET.RU - Резкий рост цен на сталь, уже вызвавший недовольство застройщиков и дискуссии в правительстве, коснулся и машиностроителей. Ассоциация "Росспецмаш" обратилась к президенты РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение решить проблему роста цен на металлопрокат для внутренних потребителей. Они говорят о росте цен на потребляемую продукцию металлургии на 35% в декабре, а по отдельным видам и вовсе на 50%, пишет "Коммерсант"

По мнению "Росспецмаша", предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ резко поднятьна свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта. В ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат "с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах".

С проблемой роста цен на металлопрокат столкнулись и в автопроме: отрасль также рассматривает возможность обращения к чиновникам. Так, в "Соллерсе" "Коммерсанту" сообщили, что со следующего года удорожание по отдельным видам проката составит 30%. В КамАЗе также подтвердили, что цены растут.

Рост цен на металлопрокат действительно формирует такие риски, полагает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. По его мнению, экспортная пошлина на прокат может способствовать повышению конкурентоспособности продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В "Северстали" сказали, что внутренние цены на сталь (вне зависимости от отрасли сбыта) всегда повторяют глобальные тренды с некоторой задержкой. Там полагают, что дефицит на рынке стали будет сохраняться "еще какое-то время", однако в горизонте двух месяцев, скорее всего, должна наступить балансировка: закончится "отложенный спрос", и цены стабилизируются после восстановления объема предложения.

Источник "Коммерсанта" в другой металлургической компании говорит, что цены растут из-за увеличения спроса на металлопрокат в ожидании восстановления экономики в 2021 году, зимнего пополнения складских запасов и резкого роста стоимости металлургического сырья.