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29 декабря 2020 года 08:25
Сокращение населения замедлит рост ВВП в 2021 году на 0,01-0,5 п.п.
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Валерий Шарифулин/ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - Население России за январь-октябрь 2020 года сократилось на 382 тыс. человек. Естественная убыль (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) за 10 месяцев на фоне пандемии достигла 468 тыс. человек, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Тогда он составил 259,6 тыс. человек. "Известия" попросили аналитиков оценить, как ухудшение демографической ситуации повлияет на темпы роста ВВП в 2021 году. По масштабу влияния на экономическую активность демография в 2021 году будет фактором не первого порядка, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов. Тем не менее эффект будет ощутимо отличаться от нуля. Численность активной рабочей силы в 2021 году будет в среднем на 0,4-0,5 п.п. меньше, чем было бы в сценарии без пандемии, уточнил он. Сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп прироста ВВП на 0,25-0,35 п.п., привел Дмитрий Куликов оценки АКРА. Впрочем, важная предпосылка такого прогноза - восстановление чистого миграционного притока примерно до уровня 2019 года. Если этого не случится, влияние может быть больше, подчеркнул эксперт. Миграционный приток в 2020 году компенсировал менее одной пятой естественной убыли населения. За январь-октябрь 2020 года он составил 86,1 тыс. человек. Годом ранее Росстат оценивал приток мигрантов в 222,7 тыс. Базовый прогноз АКРА по приросту ВВП в 2021 году - 3,5%. Таким образом, в сценарии без пандемии, достаточно условном и фактически возможном лишь при моделировании, экономика могла бы увеличиться на 3,75-3,85%, резюмировал Дмитрий Куликов. По прогнозам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1-0,15 п.п. Согласно базовому варианту БКС, экономика в следующем году вырастет на 3,3%. Пандемия нового коронавируса привела в 2020 году к избыточной смертности примерно в 250 тыс. человек, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В этом году негативный эффект от спада на ВВП - в районе 0,4 п.п. Но в 2021-м он будет существенно меньше, около 0,01 п.п., уверен он. Наиболее консервативную оценку вклада усугубившихся демографических проблем привел директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Он полагает, что снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 п.п. Впрочем, несмотря на проблемы с сокращением численности населения, экономика в любом случае выйдет в плюс, уверены эксперты.
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Ключевые слова: Россия, ВВП, демография
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Клим 29.12.2020
известно – как не допустить массового выхода замуж молодых и здоровых россиянок за иностранцев. Но они НИКОГДА не осуществят эти меры: 1)ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ, ВОССТАНОВИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПЕРЕКРЫТЬ ВЫВОЗ ДЕНЕГ ПУТИНОИДАМИ ИЗ РОССИИ НА ЗАПАД. И ЗА ЭТОТ СЧЕТ РЕЗКО ПОДНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ РОССИЯН. 2)воспитание патриотизма, а не космополитизма. 3)покончить с наркоманией, АУЕ, поставить во главу интересы семьи и простого человека, а не Абармовичей, и прочих путиноидов 4)не разрешать двойное гражданство - это на 95% отсечет желающих выходить замуж за иностранцев. Наши девушки сейчас при рождении детей получают 450 - 600 тыс. рублей от РФ за каждого ребенка, а она рожает турка, негра, или китайца, но платят ей из российского госбюджета, то есть из кармана рядовых трудяг РФ. Россиянка, будучи замужем за иностранцем, получает все те льготы, которые имеют все другие россиянки - дополнительные доплаты на ребенка, лечение и пр. За троих детей она получит в сумме порядка 2 миллионов рублей. Чтобы столько заработать, обычному россиянину надо упахиваться на работе 10 лет., Бывшая россиянка может получить даже трудовой стаж, если через 3 года после рождения ребенка-турка, китайца совсем немного поработает в какой-нибудь российской турфирме на территории Турции, Китая и др. Родит турка или китайца, которого при случае пошлют воевать против России. И эта «россиянка» со временем будет запросто получать российскую пенсию. Например - Если не разрешать двойное гражданство, то ей придется практически полностью порвать связь с Россией, а это очень трудный шаг, который влечет чрезвычайно большие потери. Например, если в другой стране случится гражданская война типа как в Сирии и начнут выкидывать иностранцев и их детей с 4 -10 этажа, то никто не будет защищать ее. Не будут вывозить на самолетах с детьми и черными мужьями, селить в лучших пансионатах и кормить из госбюджета – как, например, делали в отношении сирийских «российских» семей. 5)заставить платить за полученное высшее образование в России на полную сумму. Даже если она училась платно, то наше государство так или иначе несло дополнительные затраты. Например, в США в среднем цена за обучение в государственном университете (только обучение - без проживания, питания, книг и страховки) составляет 30 тысяч долларов в год для иностранных студентов и не резидентов штата. Это по нашим деньгам 2,1 млн. руб. В частных колледжах цена для иностранных студентов и местных жителей обычно превышает отметку в 35-40 тысяч долларов.
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