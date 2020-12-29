Сокращение населения замедлит рост ВВП в 2021 году на 0,01-0,5 п.п.

29 декабря. FINMARKET.RU - Население России за январь-октябрь 2020 года сократилось на 382 тыс. человек. Естественная убыль (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) за 10 месяцев на фоне пандемии достигла 468 тыс. человек, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Тогда он составил 259,6 тыс. человек. "Известия" попросили аналитиков оценить, как ухудшение демографической ситуации повлияет на темпы ростав 2021 году.

По масштабу влияния на экономическую активностьв 2021 году будет фактором не первого порядка, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов. Тем не менее эффект будет ощутимо отличаться от нуля.

Численность активной рабочей силы в 2021 году будет в среднем на 0,4-0,5 п.п. меньше, чем было бы в сценарии без пандемии, уточнил он. Сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп прироста ВВП на 0,25-0,35 п.п., привел Дмитрий Куликов оценки АКРА.

Впрочем, важная предпосылка такого прогноза - восстановление чистого миграционного притока примерно до уровня 2019 года. Если этого не случится, влияние может быть больше, подчеркнул эксперт.

Миграционный приток в 2020 году компенсировал менее одной пятой естественной убыли населения. За январь-октябрь 2020 года он составил 86,1 тыс. человек. Годом ранее Росстат оценивал приток мигрантов в 222,7 тыс.

Базовый прогноз АКРА по приросту ВВП в 2021 году - 3,5%. Таким образом, в сценарии без пандемии, достаточно условном и фактически возможном лишь при моделировании, экономика могла бы увеличиться на 3,75-3,85%, резюмировал Дмитрий Куликов.

По прогнозам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1-0,15 п.п. Согласно базовому варианту БКС, экономика в следующем году вырастет на 3,3%.

Пандемия нового коронавируса привела в 2020 году к избыточной смертности примерно в 250 тыс. человек, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В этом году негативный эффект от спада на ВВП - в районе 0,4 п.п. Но в 2021-м он будет существенно меньше, около 0,01 п.п., уверен он.

Наиболее консервативную оценку вклада усугубившихся демографических проблем привел директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Он полагает, что снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 п.п.

Впрочем, несмотря на проблемы с сокращением численности населения, экономика в любом случае выйдет в плюс, уверены эксперты.