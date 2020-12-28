"Индивидуалы" ушли в МФО

28 декабря. FINMARKET.RU - Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО), где займы дают дорого, но без залогов и быстро. МФК IDF Eurasia (бренд Moneymen) провели исследование структуры заемщиков МФО, из которого следует, что почти каждая пятая заявка на микрозаем в этом году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. На долю последних на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок (+3 п. п. год к году), на долю ИП — 9% (+1,5 п. п.). Из-за резкого сокращения доходов потребность в заемных средствах для поддержания деятельности у них выросла, однако банки ужесточили скоринг и не спешат выдавать ссуды. Эксперты ожидают сохранения тенденции в следующем году, https://www.kommersant.ru/doc/4636282?from=main_5 пишет "Коммерсантъ".

В МФО при этом уверены, что работа с ИП является менее рискованной, чем с физлицами, хотя, конечно, и делают оговорку о том, что многое зависит от сферы деятельности. По итогам 11 месяцев 2020 года уровень просроченной задолженности по займам ИП в IDF Eurasia составляет около 7%.