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28 декабря 2020 года 10:12
"Индивидуалы" ушли в МФО
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Валерий Матыцин/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО), где займы дают дорого, но без залогов и быстро. МФК IDF Eurasia (бренд Moneymen) провели исследование структуры заемщиков МФО, из которого следует, что почти каждая пятая заявка на микрозаем в этом году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. На долю последних на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок (+3 п. п. год к году), на долю ИП — 9% (+1,5 п. п.). Из-за резкого сокращения доходов потребность в заемных средствах для поддержания деятельности у них выросла, однако банки ужесточили скоринг и не спешат выдавать ссуды. Эксперты ожидают сохранения тенденции в следующем году, https://www.kommersant.ru/doc/4636282?from=main_5 пишет "Коммерсантъ". В МФО при этом уверены, что работа с ИП является менее рискованной, чем с физлицами, хотя, конечно, и делают оговорку о том, что многое зависит от сферы деятельности. По итогам 11 месяцев 2020 года уровень просроченной задолженности по займам ИП в IDF Eurasia составляет около 7%.
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