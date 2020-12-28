Россияне увеличили спрос на реструктуризацию кредитов

28 декабря. FINMARKET.RU - Количество обращений граждан за реструктуризацией кредитов вновь начало расти. За первые две недели декабря банки получили 60 400 таких обращений – почти на 10% больше, чем за вторую половину октября. Декабрьский всплеск обращений за реструктуризацией кредитов в Банке России связывают с ухудшением эпидемической обстановки, пишут "Ведомости".

Как отмечается в сообщении ЦБ, в реструктуризации кредитов банки отказывают редко. При этом с марта по декабрь 2020 г. банками была проведенасвыше 1,7 млн кредитных договоров на общую сумму порядка 845 млрд руб.

"Было бы удивительно, если бы в пандемию не росло число обращений граждан за реструктуризацией кредитов, – говорит главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов, цитируемый "Ведомостями". – Ведь одновременно происходят два процесса: падение реальных доходов и рост осведомленности о возможностях диалогов с банками, в которые могут вступать их клиенты".

"Мы имеем рецессию и рост безработицы. На данную ситуацию очень негативно наложилось ослабление рубля, которое привело к всплеску инфляции. То есть люди вынуждены тратить больше, чем планировали, и для этого занимать все больше денег, а отдавать им нечем", – отмечает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. .

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев считает 10%-ный рост обращений по реструктуризациям за две недели "значимым и ожидаемым на фоне второй волны ковида", но не катастрофичным.

Разуваев уверен, что напряженность с выплатой кредитов населением в будущем году существенно снизится благодаря массовой вакцинации, которая будет способствовать завершению пандемии и восстановлению экономики. Антонов тоже не видит больших угроз для стабильности банковской системы.

По прогнозу рейтингового агентства НКР, доля просрочки в розничном портфеле без учета ипотеки до конца года может превысить 8% (7,7% на текущий момент), а в следующем году вполне может прибавить еще до 2 п. п. – до уровня в 10% портфеля. "Основной негативный эффект от экономического спада из-за COVID-19 скажется на качестве кредитов в следующем году после отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов физлиц", – пояснила директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.