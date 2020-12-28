Росстат нашел новые источники для подсчета данных

28 декабря. FINMARKET.RU -с 2022 года собирается полностью отказаться от сбора информации на бумажных носителях, использовать вместо нее административные, потоковый сбор, большие данные и информацию, поданную в электронном формате, сообщил глава ведомства Павел Малков на общественном совете Росстата в пятницу.

"Немногие из существующих систем могут выступить источником надежных данных для статистики, - предупредил Малков. - Еще нигде в мире большие данные не заменили данные статистики. Нам предстоит научиться использовать новые виды первичной информации для своих целей".

Росстат выделяет несколько новых источников данных. Есть план расширить использование сведений, которые есть у других госорганов, пишет "Российская газета" . В том числе у Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Там собраны сведения о зарплатах, найме и увольнении сотрудников, их доходах. Надежды есть и на большие и потоковые данные, например, от онлайн-касс магазинов. Из них можно будет брать, например, информацию о текущих ценах - сейчас их собирают регистраторы ведомства, обходя магазины. Ценные сведения могут дать системы бронирования отелей и авиаперелетов, сотовые операторы, банки.

Росстат проводит эксперимент с ПФР, по данным которого рассчитывают 25 показателей, связанных с уровнями занятости и зарплат. Одно из наиболее перспективных направлений - использование показателя медианной зарплаты вместо средней. Медианный размер зарплаты - это сумма, делящая всех работающих на две равные части - одни получают больше, другие - меньше. Малков называет такой показатель более справедливым (70% работников на самом деле получают зарплату ниже средней). Минтруд планирует исходя из медианного уровня определять минимальный размер оплаты труда.

Однако, предупреждают в Росстате, выгрузка данных Пенсионного фонда по зарплатам происходит с задержкой в 100-150 дней. Поэтому и данные о медианной зарплате будут определены с отставанием на полгода.

По словам Малкова, главная проблема состоит в том, чтобы обеспечить сопоставимость новых показателей с предыдущими данными, иначе они будут бесполезны.