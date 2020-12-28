Индексация пенсий работающим пенсионерам: для обращения в КС не хватило голосов

28 декабря. FINMARKET.RU - Думская оппозиция не смогла собрать необходимое количество подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров. Удалось собрать только 56 подписей из необходимых по закону 90, сообщил лидер "Справедливой России" (СР) Сергей Миронов.

О том, что СР не удалось собрать необходимое количество подписей для обращения в КС по вопросу о конституционности нормы, приостановившей индексацию пенсий работающим пенсионерам, Миронов заявил на последнем в этом году пленарном заседании 24 декабря. По его словам, помимо "Единой России", которая с самого начала не поддерживала предложения оппозиции о защите прав работающих пенсионеров, не подписалась под документом также фракция ЛДПР. При этом даже среди единороссов нашелся один депутат, поставивший свою подпись, сообщил господин Миронов, но не раскрыл его фамилии, пишет "Коммерсант"

О начале сбора подписей для обращения в КС Миронов объявил 26 ноября. В соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться "не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом". Но в обновленной ст. 75 не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Обосновывая отказ ЛДПР подписываться под обращением, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов ранее говорил "Ъ", что фракция просто не успела рассмотреть этот вопрос на своем заседании из-за загруженной повестки Думы. Теперь же он объясняет, что текст запроса, представленный для подписания, нуждался в коррективах, связанных с "хитро прописанными нормами закона". Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заверил "Ъ", что позиция партии "не связана с политикой".

Тема возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет одной из ключевых в социально-политических дискуссиях в ближайшей перспективе, в том числе и в преддверии выборов в Госдуму-2021, говорит глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.