Предновогодние траты россиян сократились на 9%

28 декабря. FINMARKET.RU - Расходы россиян на подготовку к Новому году сократились в декабре на 9% по сравнению с декабрем 2019 года, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex, пишут "Известия"

Среднее значение Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность, с 1 по 23 декабря составило 6,1 балла. Согласно отчету "Тинькофф", самое высокое значение показателя - 10 баллов - было зафиксировано именно в декабре 2019 года.

С17 по 23 декабряпо отношению к предыдущей неделе выросли в традиционно праздничных категориях: на услуги салонов красоты (на 20%), на связь (+21%), на одежду и обувь (+12%), в ресторанах (+8%) и супермаркетах (+7%).

Кроме того, россияне стали активно готовиться к новогодним поездкам: спрос на аренду автомобилей, отели, услуги турагентств и железнодорожные билеты вырос на 25%, 11%, 8% и 3% соответственно. По данным сервиса "Тинькофф Путешествия", самые популярные у россиян направления - на юг России: из Москвы в Краснодар и Сочи и обратно.

Активность москвичей сократилась еще сильнее, чем по России в целом: на 16% по сравнению с декабрем 2019 года. С 1 по 23 декабря среднее значение индекса в Москве составило 4,8 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период средний индекс достигал 5,7 балла. Кроме москвичей, меньше всего покупок перед новогодними праздниками делают жители Санкт-Петербурга (на 24 декабря Tinkoff CoronaIndex составил 5,5 балла), Московской и Мурманской областях (по 5,6 баллов), а также - Ямало-Ненецкого (4,8 балла) и Чукотского (4,8 балла) автономных округов. Регионы-лидеры по потребительской активности перед праздниками - Дагестан и Тыва, где Tinkoff CoronaIndex достиг 10 баллов, Чечня (9,6 балла), Еврейская автономная область (9,5 балла) и Бурятия (9,2 балла).

В середине декабря потребительский спрос россиян превысил "нормальный" уровень (средний показатель с 20 января по 13 марта) на 2,6%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились "Известия". Для сравнения, в начале декабря превышение составляло 3,7%.

В первые две недели декабря, несмотря на отмены традиционных корпоративов, продажи вечерних платьев выросли в 2,5 раза, рассказала "Известиям" управляющий коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина. Мужчины, по ее словам, в декабре увеличили покупки рубашек (на 10%), галстуков (на 27%) и бабочек (на 31%).

В "Ашане" зафиксировали двукратный по сравнению с 2019 г. рост покупок мандаринов и красной икры, подсчитали для "Известий" представители ритейлера. Кроме того, в декабре продажи шампанского и игристых вин увеличились в 3 раза, мандаринов и икры - в 2 раза, консервированного горошка, кукурузы и рыбных консервов - в 1,5 раза по сравнению с последней неделей ноября этого года.

Хотя ситуация в туристической отрасли кардинально отличается от прошлогодней, россияне как и прежде планируют поездки на начало января, отметил представитель туроператора TUI. Он подчеркнул: более 60% бронирований, сделанных в последние две недели, приходятся именно на новогодние. При этом туристы стараются приобретать расширенную страховку, покрывающую риски, связанные с COVID.

Однако, несмотря на предновогодний рост спроса на различные услуги и товары, многие сектора не смогут компенсировать падение этого года, заявил "Известиям" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его оценкам, общепит ожидаетвыручки на 30-60%, сектор услуг (включая салоны красоты, парикмахерские, ателье) - на 40%.