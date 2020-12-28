В 2021 году вырастут пенсии и налоги для богатых

28 декабря. FINMARKET.RU - В 2021 году россиян ждут десятки изменений, пишет "Российская газета" . Среди самых важных - меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые пенсии увеличиваются. Не все будут платить прежний подоходный налог в 13%. Для некоторых граждан он вырастет.

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Пенсии за январь, которые из-за праздников обычно доставляются в декабре, уже придут с прибавками.

В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц) будут облагаться по повышенной ставке в 15%.

С процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающим 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог - 13%. Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены. Согласно разъяснениям Министерства финансов, неважно, когда был открыт вклад - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт начисления процентов именно в 2021 году.

Налог будет начислен Федеральной налоговой службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

С 1 января распорядиться маткапиталом можно быстрее. Вступает в силу закон, согласно которому сокращены сроки рассмотрения обращений граждан. Так, решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата Пенсионный фонд теперь будет принимать в течение десяти дней, а не целый месяц, как это было раньше. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.

С 1 января вступает в силу еще одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электрической энергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков. Закон об этом ступает в силу с 1 января 2021 года.

Счетчики электричества будут подключены к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии по тому же принципу, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения. Интеллектуальные счетчики будут отправлять данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям, освободив жильцов многоквартирных домов от обязанности ежемесячно вручную передавать показания.

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности. В первую очередь под нее попадает мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Соответствующие таможенные коды перечислены в распоряжении правительства от 28 апреля 2018 года.

С 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское. Так, для бутылки водки объемом 0,5 л минимальная цена вырастет на 5,7% - с 230 до 243 рублей, для 0,5 бренди - с 315 до 324 рублей, для коньяка 0,5 литра - с 433 до 446 рублей. Шампанское объемом 0,75 (а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) подорожает со 164 до 169 рублей.