Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%

ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников

25 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в 2020 году на уровне 3,8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, кризис в 2020 году не приобрел системного характера, а нижняя точка спада оказалась не такой глубокой, как ожидалось.

"После снижения во втором кварталепостепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года - минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом (минус 3,9%). Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось. Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса", - сказал министр. "Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия", - заявил Решетников.

Минэкономразвития ранее оценивало падение ВВП РФ в ноябре 2020 года в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% в октябре. Снижение ВВП РФ по итогам января-ноября 2020 года министерство оценивало на уровне 3,5%.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" пояснили, что "ежемесячная оценка ВВП Минэкономразвития России, а также квартальные данные по ВВП Росстата основаны на ряде допущений относительно динамики компонентов, полные данные о которых доступны на ежегодной основе (в первую очередь, о субъектах малого предпринимательства)".

"В то же время к моменту подведения годовых итогов фактические данные по некоторым таким компонентам становятся доступны - в результате годовая оценка может отклоняться от оценки Минэкономразвития по 12 месяцам и от квартальных оценок Росстата за 9 месяцев (в предыдущие годы подобные случаи имели место). В текущем году вероятность такого развития событий высока из-за значительной неопределенности и изменения структурных соотношений в экономике. Поэтому Минэкономразвития придерживается консервативного подхода к оценке ВВП в целом за год, несмотря на более позитивную, чем ожидалось, динамику по итогам 11 месяцев", - объяснили в министерстве расхождение на 0,3 п.п. между оценкой за весь 2020 год и за 11 месяцев.

Как сообщалось, в 2021 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 3,3%.

Решетников в своем выступлении отметил, что по итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года (снижение всего на 0,1% в годовом выражении), в сельском хозяйстве - прирост на 1,5%, стабилизировались темпы в строительстве (минус 0,3% за 11 месяцев). "Сдерживающее влияние на восстановление показателей производства оказывает действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти", - отметил он.

"Из позитивного следует отметить меньший, чем ожидалось, спад инвестиций. За 9 месяцев спад составил чуть более 4% (минус 4,1% в годовом выражении), мы ожидали существенно большего (прогноз на год предполагал спад инвестиций на 6,6%)", - сказал Решетников.

"Важным фактором стабилизации ситуации стало восстановление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг по данным ККТ даже сейчас, в непростых условиях, находится чуть выше уровня прошлого года", - добавил министр.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы труда составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица... Тем не менее, ситуация на рынке труда остается напряженной. И восстановление занятости будет одним из приоритетов экономической политики в 21 году", - охарактеризовал он ситуацию с безработицей.

Решетников также отметил, что в условиях снижения доходов в 2020 году бюджетные расходы не сокращались, а увеличивались. "По итогам года ожидаем дефицит федерального бюджета более 4 трлн рублей, расходы превысят 22,5 трлн рублей. Это важная мера по поддержке экономики, потому что в настоящий момент бюджетные расходы являются тем якорем, который позволяет экономике не только держаться на плаву, но еще выступает и драйвером", - заявил глава Минэкономразвития.

По его словам, в этом году регионы получили 300 млрд рублей дополнительно для компенсации выпадающих доходов. За 11 месяцев объем межбюджетных трансфертов вырос на 60% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - "это позволило увеличить расходы субъектов на 14% за 11 месяцев по сравнению с прошлым годом при снижении собственных доходов на 4%".

"В целом, сегодняшняя ситуация - лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого роста экономики. Именно с инвестициями, с развитием малого и среднего бизнеса, а значит и с деловым климатом, мы связываем восстановление и дальнейшее развитие экономики. И от тех решений, которые с вами приняли и еще примем, зависит - на какую траекторию роста мы выйдем", - подчеркнул министр.

Решетников выделил четыре ключевых направления работы для выхода на траекторию устойчивого роста.

"Первое - регуляторная реформа: она включает регуляторную гильотину и новую модель контроля и надзора. Второе - механизм "Трансформация делового климата". Третье - защита частных инвестиций. И, наконец, адаптация законодательства к новой постковидной реальности", - перечислил их министр.

Ослабший рубль, значительный рост мировых цен на продовольствие и снижение урожая ряда культур стали главными причинами ускорения инфляции на ряд продуктов в РФ в последнем квартале года, заявил глава Минэкономразвития. "В 4-м квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на продовольственные товары в первую очередь. Основные причины - снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", - сказал Решетников. Он напомнил, что для стабилизации ситуации с ценами Минпромторгом и министерством сельского хозяйства в настоящий момент подписаны соглашения с торговыми сетями и производителями, а правительством введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции - в первую очередь для хлебопеков и производителей муки.

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", - отметил Решетников.