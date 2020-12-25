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25 декабря 2020 года 09:32

Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Счетная палата совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений провела анализ государственной политики, направленной на снижение бедности, который показал, что комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности. Еще один важный аспект, на который обратила внимание Счетная палата, - это недостаточная нацеленность мер соцподдержки на малоимущих.

C 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат, отмечается в сообщении Счетной палаты.

"Поэтому мы рекомендуем Минтруду провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения, а также прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие", - сообщила руководитель мероприятия, директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова, чьи слова процитированы в сообщении.

По итогам анализа Счетная палата направила в правительство ряд рекомендаций. В частности, ведомство предлагает дополнить стратегические документы (ОНДП и Единый план) подробным описанием трансформационного механизма и логики влияния мер государственной политики на достижение целевых эффектов роста доходов и снижения бедности. Для решения данной задачи могут быть использованы подходы теории изменений.

Помимо этого СП рекомендует:

  • - ежеквартально на заседании правительства РФ рассматривать результаты мониторинга ключевых показателей в разрезе регионов (реальный доход населения, структура доходов, долговая нагрузка и ряда других показателей);

  • - определить потенциально высокорезультативные меры и меры, предполагающие значительные объемы финансирования, ориентированные на достижение рассматриваемых наццелей;

  • - провести оценку влияния таких мер на достижение наццелей, предусмотрев при необходимости сбор статистических данных;

  • дополнить до 2021 года выборочное обследование домашних хозяйств Росстата панельной составляющей либо запустить отдельное национальное выборочное панельное обследование домашних хозяйств и индивидов;

  • - нормативно закрепить этап работы с пилотными проектами и пилотными инициативами в системе стратегического планирования;

  • - сформировать "дорожную карту" развития Единой государственной информационной системы социального обеспечения в 2020-2024 гг., предполагающую ее трансформацию в интегрированный социальный реестр населения.



Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  бедность,  рекомендации

 
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