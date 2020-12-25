Предприниматели прогнозируют снижение зарплат на 11%

25 декабря. FINMARKET.RU - Российские предприниматели прогнозируют, чтоработников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 г. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса, пишут "Ведомости" . К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня (это на 1,1 п. п. хуже сентябрьских прогнозов), операционной прибыли - до 88% (ухудшение на 4 п. п. по сравнению с сентябрем), спроса - до 90% .

"Кризис заставляет бизнес придерживаться экономной модели поведения - издержки сокращаются, в том числе за счет снижения заработных плат сотрудников, - поясняет директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. - Не исключено, чтоснижения реальных заработных плат на 10% может сбыться".

При этом серьезных социально-экономических изменений опасаться не стоит, успокаивает эксперт. "Почти каждый третий трудоспособный россиянин получает заработную плату из государственного бюджета, а значит, трети граждан сокращение заработных плат не коснется", - поясняет Ратникова.

Даже по самым грубым подсчетам, со снижением зарплат могут столкнуться более 20 млн человек, предупреждает директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Это работники таких отраслей, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.