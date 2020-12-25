Россияне возвращают накопления в ПФР

25 декабря. FINMARKET.RU - Впервые в истории российской пенсионной системы число граждан, решивших вернуть деньги в Пенсионный фонд России (ПФР), превысило число застрахованных лиц, сделавших выбор в пользу НПФ.

Суммарный объем поданных заявлений на смену страховщика в 2020 году составил 128,5 тыс., свидетельствуют данные Пенсионного фонда России. Это минимальный результат за все время проведения переходных кампаний с 2004 года. Более половины заявлений (68,3 тыс.) принесли граждане, решившие вернуться из частных фондов в. Около 42 тыс. человек захотели сменить один НПФ на другой. Из ПФР в частный фонд намереваются перейти чуть более 18 тыс. застрахованных лиц, пишет "Коммерсант" . В феврале он опустился до 5,6 тыс. руб.

В 2020 году 64% всех заявлений было подано в отделения Пенсионного фонда России, остальные — через ЕПГУ. На заявления о срочной смене страховщика, при которой пенсионные накопления переводятся в другой фонд через пять лет, приходится лишь 9% от общей суммы поданных документов. 91% граждан решили поменять страховщика досрочно, что может потенциально привести к потере инвестиционного дохода.

В последний месяц переходной кампании было подано чуть более 27% от всех заявлений на смену страховщика, поступивших в ПФР. Более половины из них (55,4%, или 19,4 тыс.) было подано либо на переход из ПФР в НПФ, либо на смену одного частного фонда на другой. В предыдущие 10 месяцев динамика была иной: эти направления занимали лишь 44% от общего объема заявлений. Это объясняется традиционной активизацией фондов, привлекающих новых клиентов, в последние месяцы года.