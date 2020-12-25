Аренда жилья подорожает на 10%

25 декабря. FINMARKET.RU - Цены на арендноев крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8-10%. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости.

В первой половине 2020 года ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса. Часть иногородних сотрудников, потерявших работу, возвращались в родные города переждать изоляцию, другим нужно было уменьшить расходы на съем жилья. Арендодатели шли им навстречу и снижали ставки, в некоторых случаях скидки достигали 50%, сказал генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын. После окончания локдауна спрос вернулся, а осенью цены начали расти - в первую очередь благодаря восстановлению рынка труда, отметил эксперт.

В сентябре-октябре даже ощущался дефицит качественного предложения на рынке аренды, отметил руководитель направления вторичной недвижимости в "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов. Поэтому в годовом выражении средняя ставка по России практически не изменилась: в ноябре 2020-го она составила 18,3 тыс. рублей в месяц против 18,4 тыс. годом ранее, добавил аналитик. "В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию, - прирост может составить 15% в Москве и порядка 8-10% в крупных региональных центрах", - спрогнозировал Галицын.

В следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений в стране на 6-7%, считает главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина.

По мере восстановления экономики и деловой активности съемное жилье продолжит дорожать, особенно это будет заметно в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение, указал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. По его прогнозу, в таких городах цены поднимутся на 10-15%, если не случится новых потрясений в экономике.

Ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер. Если не произойдут кардинальные изменения, во втором полугодии 2021 года перегретые цены на аренду могут замедлить рост, высказал мнение генеральный директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

23 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки, наппоминают "Известия".