Жителям 50 крупнейших российских городов стали больше платить

24 декабря. FINMARKET.RU - Даже низкая деловая активность и непростая ситуация на рынке труда не смогли остановить рост зарплат в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года особенно существенный рост заработков оказался в больших городах на средних и крупных предприятиях, пишет "Российская газета", ознакомившаяся с исследованием аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным аналитиков, среди 50 крупнейших российских городов наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Севастополе - в среднем на 17,5 процента. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента.

В топ-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты выросли на 7,5 процента и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары. На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79-5,16 процента следуют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань.

Правда, если составлять рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по прибавке в процентах у реальных - картина будет несколько иная, отмечает "РГ". На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее, рассчитали аналитики. Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей "чистыми", то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи.

На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи. Но в любом случае, у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Но повышение потребительских цен "съело" этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше.