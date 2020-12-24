Тарифы на сотовую связь снизились на фоне падения доходов населения

24 декабря. FINMARKET.RU - Средний минимальный тариф на сотовуюв России во втором полугодии снизился на 3%, до 281 руб., следует из отчета Content Review, на который ссылается "Коммерсантъ". Хотя, напоминает издание, еще летом аналитики ожидали подорожания на 14%. На фоне падения доходов населения из-за пандемиисделали услуги доступнее. Однако вряд ли они много потеряли: из-за нехватки мобильного интернета на удаленке абоненты все равно переходили на более дорогие

Несмотря на номинальный рост зарплат в июле—декабре на 1%, реальные доходы населения падали, а расходы росли, так что практически все операторы старались дифференцировать тарифные линейки, сделав "входной билет" более доступным, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников, мнение которого приводит "Ъ"

Изменение стоимости начальных тарифов не отражает ситуации на рынке, поскольку их проникновение составляет у всех операторов всего 10%, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Тем не менее стоимость связи, по его словам, за последние полгода действительно не выросла, а цена 1 Гб мобильного интернета и вовсе упала.