Передача части НДС в бедные регионы может сделать их еще беднее

24 декабря. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников и Андрей Барышев внесли на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (с целью финансовой поддержки регионов и развития малых городов)". В нем законодатели предложили отдавать регионам часть сборов, которые сейчас полностью поступают в федеральный бюджет, пишут "Ведомости".

"По расчетам Минфина, поступления в федеральный бюджет от НДС составят в 2020 г. 639 млрд руб., в 2021 г. – 686 млрд руб., в 2022 г. – 737 млрд руб., – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. – Однако и размер дотаций регионам не уменьшается. Размер дотаций зависит прежде всего от возможности региона обеспечивать свой бюджет самостоятельно, в том числе от наличия производственных мощностей. Перераспределение доходов от НДС между федеральным бюджетом и бюджетами регионов на этапе формирования бюджета на будущий период позволит бюджетам регионов самостоятельно распределять бюджет, выделяя наиболее важные отрасли, что в дальнейшем позволит увеличить доходность соответствующего бюджета".

Эксперты считают такой подход излишне упрощенным, а саму идею расщепления НДС – бесперспективной. "Предлагаемое изменение подходов к финансовому выравниванию основано на представлении, что не ушедшая с территории сумма НДС останется в доходах регионального бюджета и это позволит сократить размер дотаций, – объясняет руководитель центра налоговой политики НИФИ Минфина Миляуша Пинская. – На практике такое вряд ли произойдет, поскольку механизм исчисления и уплаты НДС подразумевает возмещение налога из бюджета. Причем в масштабе одного региона сумма возмещения может превышать сумму начисленного налога. К примеру, по данным 2019 г., поступления в федеральный бюджет из 16 субъектов Российской Федерации были отрицательными". И это хроническая ситуация, добавляет эксперт.

Если представить, что подобное расщепление НДС все же состоится, то вместе с повышением финансовой устойчивости региональных бюджетов придется секвестировать расходы федерального бюджета. "Столь кардинальные решения в отношении основного бюджетообразующего налога (применительно к федеральному бюджету) без появления альтернативного источника неизбежно приведут к бюджетному дефициту, – предупреждает профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В Плеханова Сергей Колчин. – Для борьбы с которым придется секвестировать расходы федерального бюджета, в том числе дотации регионам". На это же указывает Минфин. "Выпадающие доходы федерального бюджета составят порядка 15%, что может привести к значительному дефициту федерального бюджета и невозможности исполнения его обязательств, – заявили "Ведомостям" в пресс-службе министерства. – Ана уровень субъекта части дохода от налога увеличит также непредсказуемость и неравномерность доходной базы бюджетов субъектов".

В итоге реализация депутатской задумки приведет к разбалансировке системы доходов и расходов на уровне федерального бюджета, за счет которого финансируется множество социальных расходов и экономических проектов. "Цепочка создания стоимости (и уплаты НДС) проходит по всей стране, таким образом, налог ложится экономическим бременем на конечного потребителя (на гражданина или на бюджет), а в случае экспорта – возмещается экспортеру. Поэтому предлагаемая норма, будь она реализована, приведет к радикальному перекосу в распределении НДС по субъектам", – указывает директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.