Качество товаров в России и Европе хотят уравнять

24 декабря. FINMARKET.RU - В России должны продаватькоторых одинаково в сравнении, допустим, с европейским, считают власти. Правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют ви другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС и другим ведомствам разработать подходы, которые позволят оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами, пишут "Известия", ссылающиеся на протокол по итогам ноябрьского совещания с министерствами. Плюс к этому кабмин намерен ужесточить ответственность для тех, кто ввозит в Россию продукцию с худшими характеристиками, нежели в другие страны. В документе сказано, что такие шаги позволят кабмину пресечь недобросовестную конкуренцию на рынке. До 20 декабря ведомства должны были представить в правительство свои предложения по комплексу новых мер.

Сейчас, указывает газета, производители могут поставлять в Россию и, например, Европу продукцию под одним брендом, но с разными свойствами, что смущает чиновников. Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим ведомствам разработать механизмы, которые позволят оценивать и сравнивать свойства продукции, продающейся на внутреннем рынке, а также за его пределами.

В пресс-службе правительства "Известиям" сказали, что в кабмине обсуждают введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров (речь идет о разрешении ввозить в страну оригинальную продукцию не только официальным импортерам, но и неустановленным). В рамках этой работы министерствам поручили проанализировать зарубежный опыт регулирования параллельного импорта, отметили в кабмине. Плюс ведомства прорабатывают подходы, которые позволят пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков. Это позволит повысить потребительские свойства продукции, а также снизить ее стоимость, сказали в правительстве.

В ФАС "Известиям" сказали, служба предлагает скорректировать техрегламенты в части маркировки товаров и закон "О защите прав потребителей", а также установить повышенную ответственность для подобной недобросовестной конкуренции. Суть поправок в службе не уточнили. Предложения уже направлены в правительство.

Компании действительно могут корректировать состав продукции, но не для того, чтобы ущемить жителей страны, сказал "Известиям" исполнительный директор ассоциации "Русбренд" (объединяет крупнейших производителей в России) Алексей Поповичев. Напротив, производители могут менять рецептуру, чтобы учитывать национальные особенности страны или предпочтения ее жителей. Но продукция в РФ всё равно будет отвечать локальным требованиям по безопасности и качеству, сказал он.